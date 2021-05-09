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Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT), Afganistan'daki saldırıya kınama
Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT), Afganistan'daki saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT), Afganistan'daki terör saldırısına kınama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:39:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT), Afganistan'daki saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün okul önünde gerçekleştirilen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu olayı "korkunç bir terör saldırısı" şeklinde nitelendirdi.

Useymin, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınları ile Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen dün yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini ifade etmişti.

Aryen, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken, Taliban olayla ilgilerinin olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

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