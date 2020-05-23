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İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Hintlilere iskan ve yerleşim hakkı verilmesine tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı, Cammu ve Keşmir hakkında Hindistan’ın yeni aldığı Cammu ve Keşmir’de Hintlilere İskan ve Yerleşim Hakkı Verilmesi Hakkındaki Kararının uluslararası hukuka ve ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:09:17 -
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Hintlilere iskan ve yerleşim hakkı verilmesine tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı, Cammu ve Keşmir hakkında Hindistan’ın yeni aldığı Cammu ve Keşmir’de Hintlilere İskan ve Yerleşim Hakkı Verilmesi Hakkındaki Kararının uluslararası hukuka ve ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırı olduğunu belirtti.


İslam İşbirliği Teşkilatı, Cammu ve Keşmir bölgesinde Hintlilere iskan ve yerleşim hakkı verilmesi kararına tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 20 Mayıs 2020’de açıklanan bildiride, Hindistan İşgalindeki Cammu ve Keşmir hakkında Hindistan’ın yeni aldığı Cammu ve Keşmir’de Hintlilere İskan ve Yerleşim Hakkı Verilmesi Hakkındaki Kararının uluslararası hukuka ve ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca bu kararın Keşmir’deki Müslüman-Hindu nüfus bileşimini değiştirmeye yönelik olduğu da belirtildi.

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