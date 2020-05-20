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İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Sri Lanka'ya, "Kovid-19'dan ölen Müslümanlar gömülsün" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:41:35 -
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Sri Lanka'ya, "Kovid-19'dan ölen Müslümanlar gömülsün" çağrısı

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'dan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların gömülmesi talebinde bulundu.

İİT'ye üye ülkelerin Sri Lanka'daki büyükelçi ve misyon temsilcileri, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'ya yazdıkları ortak mektupta, Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların cesedinin gömülmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Mektupta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs yönergelerinin bireylere ve topluluklara kişinin inancına uygun şekilde gömülmesi konusunda seçim hakkı tanıdığı hatırlatıldı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden Müslümanların cesedinin yakıldığı anımsatılan mektupta, cesetlerin gömülmesinin salgının yayılımını devam ettireceğine dair somut bir kanıtın bulunmadığı kaydedildi.

Söz konusu talebin iç işlerine müdahale amacı taşımadığı vurgusu yapılırken, bunun herhangi bir ayrım anlamına gelmeyeceği ve herhangi bir önlemle de çelişmediği ifade edildi.

Mektupta, Rajapaksa'nın talebi ivedilikle değerlendirmesinin önemine dikkat çekildi.

İlgili mektubu imzalayanlar arasında Sri Lanka'daki Maldivler Cumhuriyeti Yüksek Komiseri, Malezya Yüksek Komiseri, İran İslam Cumhuriyeti Maslahatgüzarı, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Maslahatgüzarı, Irak Cumhuriyeti Maslahatgüzarı, Umman Sultanlığı Büyükelçisi, Filistin Devleti Büyükelçisi, Kuveyt Devleti Büyükelçisi, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Yüksek Komiseri, Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ve Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi yer alıyor.

- İki Müslüman'ın cesedi, krematoryumda yakılmıştı

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, bu kişilerin cenazelerinin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Sağlık yetkilileri, 28 ve 30 Mart'ta vefat eden 2 Müslüman'ın cesedini, cenaze namazları kılınmadan krematoryumda yakmıştı.

Ülkede 1027 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.


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