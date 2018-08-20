İslam insanlığa hayat kazandırmak için var

Değerli okuyucularımız bu hafta muhterem hocamız Emrullah Hatipoğlu ile ekonomik saldırıları ve Kurban Bayramı’nı konuştuk. Bütün okuyucularımızın Bayramını tebrik eder, keyifli okumalar dilerim.

Milli mücadelede din adamları sayesinde bu halk gözlerini kırpmadı. Peki bugün durum nedir Hocam?

SÜTÇÜ İMAM “O BAYRAK İNMEDEN CUMA NAMAZI KILDIRMAM” DEDİ

O günkü şartlar altındaki ortamla bugünkü ortam aynı değil. Bugün de ülkesine sahip elhamdülillah çok insanımız var. Maraş niye kahraman Maraş’tır, oradaki Sütçü İmam’ın örnekliğini düşünelim. Arkadaş bu Fransız bayrağı burada sallandıkça ben Cuma namazı kıldırmam!.. Bugün bu kadar sahipsizlik yok. Milleti yöneten kadrolar, görebildiğimiz kadar tehlikenin nereden geldiğinin farkında. Gerekli tedbirleri alma noktasında bir gayret içinde. O zaman ne oluyor sorusunu artık sormaya bile ihtiyaç yok. Olup biten gayet açık. Bize de ecdadımızın mirasını korumak düşüyor. Canımızla malımızla...

BATI’NIN MÜSLÜMANLARI BÖLME PARÇALAMA PROJESİNE KARŞI NE YAPMALI?

Cevabı içinde değil mi? Müslümanlar da birlik olacak ve kenetlenecek. Cenabı Hak Al-i İmran sûresinde, “Allah’ın ipine hep beraber sarılın. Tefrikaya, ayrılıklara düşmeyin. Paramparça olmayın”diye emrediyor. Bunları kime söylüyor, taşlara söylemiyor, ağaçlara söylemiyor, sürünenlere, uçanlara, dört ayaklılara söylemiyor. Bize söylüyor. Bunun gibi pek çok ayeti kerime var.

KURBAN BAYRAMINA HAZRETİ İBRAHİM VE İSMAİL GİBİ GİRİLMELİ

Hocam gündemimize dönersek, bugün arife, bayramda neler yapılmalı?

Evvela teşrik tekbirlerini unutmayalım. Bir Müslüman bayrama İbrahim Aleyhisselam gibi hazırlanmalı. En büyük bayramı o zaman yapmışlardır. Bizim bayramımız da güzel olmalı. Ama bayramımızı kursağımızda bırakmak isteyenlere hayat zindan olacak; dünyada ve ahrette.

Kurban kesmek yerine yoksullara yardım etmek gerekir diyen kesimler var.

Kurbanın olmazsa olmazı kesmektir. “Onların etlerinden yiyin, fakirlere yoksullara ondan yedirin, dağıtın” emrolunuyor.

Kurban hangi bereketi bahşeder?

Siz Allah için veriyorsunuz tohumu attınız. Bir buğday taneciği attığınız zaman, kaç başak çıkarır düşünün... Biz din için ne ekersek onun çok çok fazlasıyla karşılığını bulacağız. Kurban da bu cümledendir. Onun teşebbüsü yapıldı bir hayat kazanıldı. Bütün insanlığın aslında hayatı kurtarıldı. Olayı bugün de böyle düşünelim. Bugün de pek çok İbrahimimiz var bizim. Yani küfrün elinde kurban edilmekte olan. Bunlar bizim İsmaillerimiz. Gazze’de, Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Myanmar’da, Doğu Türkistan’da dünyanın değişik yerlerinde nice İsmaillerimiz var. Onların kurtarılması için elimizden ne geliyorsa biz onu yaparız. Onları kurtaracak olan gene Allah’tır, O’nun yardımıdır. Orada bizi elbette ki memur eder. Ama burada mutlaka rol almak gerekiyor. Yoksa Musa Aleyhisselama İsrailoğullarının dediği gibi “Sen Rabbinle git savaş, biz burada bekleriz.” Böyle bir şey yok!

“ONLARIN DİNLERİ DOLARLARI OLMUŞ”

Bize karşı silah gibi kullanılan dolara karşı ne yapabiliriz?

Dolar, dolar olduğu için onu düşman ilan etmenin bir anlamı yok. Ama dolar bir silah olarak kullanılıyor ise ona karşı tavır almamız lazım. Bir hadiste anlatılıyor; “Onların dinleri dinarları olacak.” Şimdi bunu tercüme edersek dolarları dinleri olacak gibi olur. Kur’an’da, “Sizin dininiz sizin olsun, bizimkisi bize yeter” buyruluyor. Nasıl bir duruş, bir ret duruşu. Dolara kul köle olmamak gerekir diyebilmek, çünkü biz onu çok koruma altına alıyoruz. Yastık altı dedikleri şeylerin içinde pamuktan çok bazen o akla geliyor. Altın da var ama altın bizimdir gene.