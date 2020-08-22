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Aktüel İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:17:00 -
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

İslam’ın korumayı hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu ifade edilen soru, duyarlı Müslümanlarca tepkiyle karşılandı.

Milletvekilleri 'müçtehid' sayıldı

Sorunun seçenekleri arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütün milletvekillerine "müçtehid" muamelesi yapılırken, sözleşmenin Meclis'te kabul edilmesi ise "icma" sayıldı.

Sınavın 14. sorusunda, "Son zamanlarda toplumda tartışma konusu olan ‘İstanbul Sözleşmesi'nin TBMM'inden ittifakla kabul edilmiş olmasını icma’ olarak değerlendirme konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?” ifadeleri yer aldı. Testin seçenecekleri arasında ise sırasıyla; "Onaylayanlar Hz. Peygamberin ümmeti ve müçtehit oldukları icma’dır.", "TBMM'de karşı çıkan vekil olmadığı için icmadır.", "Şer'i ameli bir konu olduğu için icma'dır.", Hz. Peygamberin vefatından sonra vuku bulduğu için icmadır." şeklinde sözler sarf edildi.

Skandal sınav sorusunu görenler durum karşısında hayrete düşerken, sorunun sosyal medyaya yansıması ile de duyarlı Müslümanlar tepki yağdırmaya başladı.

Sema Maraşlı'dan tepki

Yazar Sema Maraşlı da 'pes' dedirten soruyu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Maraşlı, "İlahiyat Fakültesi, İstanbul Sözleşmesi'nin TBMM'de onaylanmasını icmâ-ı ümmet (ümmetin icması) sonucu saymış. Sözleşmeye imza atan AK Parti, CHP ve HDP vekilleri de çağımızın fakihleri sayılmış!" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu durumda alimler birliği başkanı mı sayılacağı sorusunu sordu.

Müctehid nedir?

İslam'da bir konu hakkındaki deliller üzerinde inceleme yapıp bunlardan hüküm çıkaran din adamlarına müctehid ismi verilir.

İcma nedir?

İslami hukuk terimi olan İcma, herhangi bir çağ veya dönemde yaşamış İslam alimi ve müctehidlerin kitap, Sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerinden birine dayanarak, şeriatın bir konusu hakkında aynı hükümde birleşmelerine verilen addır.

Kıyas nedir?

Bir fakihin, bir olayın dini hükmünü ortaya koyma konusunda kişisel görüşüne kıyas ismi verilmektedir.

Fakih nedir?

Fıkıh bilmek, bir şeyi iyi anlamak, bir konuda derin bilgiye sahip olmak manasına gelirken, İslam hukukçusuna ise fakih denilmektedir.

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Yorumlar

aziz

boyle acikca siyasi soru sadece derin provokasyon olabilir. kaynagini ve sorumlulari derhal bulup aciklama yapin
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Omer

Balık baştan kokmuş. Baş ise başa benzemiyor, oradan nasıl görünüyor,
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