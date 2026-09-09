Lüks otomobil devi krize girdi: Çinlilerden yardım istediler!
İtalyan devi Maserati, içinde bulunduğu krize çözüm bulmak için teknoloji devi Huawei ve Çinli JAC Group ile masaya oturduğu iddia ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalyan devi Maserati, içinde bulunduğu krize çözüm bulmak için teknoloji devi Huawei ve Çinli JAC Group ile masaya oturduğu iddia ediliyor.
Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren otomobil üreticisi Maserati, gelecekteki modelleri için stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor. İtalyan markanın kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak Çinli JAC Group ve teknoloji devi Huawei ile endüstriyel iş birliği görüşmeleri yaptığı sızdırıldı.
MASERATİ YENİ BİR STRATEJİ ARIYOR Geçtiğimiz yılı 8 bin adedin altında teslimat ve büyük bir mali zararla kapatan şirket, endüstriyel ve ticari hedefleri doğrultusunda acil bir çıkış yolu arıyor. İddia edilen bu olası ortaklığın, markanın İtalya'daki Modena ve Cassino fabrikalarındaki üretim süreçlerini de doğrudan kapsaması bekleniyor.
Geliştirilecek yeni otomobillerde Huawei'nin teknolojik altyapısı olan Harmony Intelligent Mobility platformunun kullanılması hedefleniyor. Ortaklaşa üretilecek ilk modelin 2027 yılı sonuna kadar yollara çıkması ve Çin pazarında Maextro, küresel pazarlarda ise Maserati logosuyla satılması planlanıyor.
RESMİ AÇIKLAMA ARALIK AYINDA Stellantis yönetimi şu ana kadar bu iddiaları kesin bir dille doğrulamadı ve sadece farklı oyuncularla olağan görüşmelerin yapıldığını ifade etmekle yetindi.
Maserati'nin geleceğini şekillendirecek olan bu yeni yol haritasının tüm detaylarıyla önümüzdeki aralık ayında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
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