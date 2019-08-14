0553 313 94 23

İslâm düşmanlığından vazgeçmiyorlar! Cumhuriyet'in gediklisi yine camiye saldırdı

Cumhuriyet paçavrası yazarlarından Mine Söğüt, bugünkü yazısında gezi olaylarını “umut, coşku, diriliş” kelimeleri ile barışçılmış gibi lanse ederken, Taksim Meydanı’na yapılan yeni camii için de ‘zarafetten yoksun’ diyerek aşağılayıcı ifadeler kullandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
İslâm düşmanlığından vazgeçmiyorlar! Cumhuriyet'in gediklisi yine camiye saldırdı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

İstanbul’daki Taksim Meydanı’na inşa edilmekte olan cami, proje duyurulduğundan beri gezi kafalıların hedefinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun da Taksim Meydanı’nda peyzaj düzenlemesi yapacağı haberinin yayılmasının ardından yazı kalem alan Cumhuriyet Yazarı Mine Sögüt, meydanın düzenlenmesi sırasında inşaası devam eden caminin de yıkılmasını istercesine “Yeni bir ibadethanenin hem cismen hem de fikren zarafetten yoksun varlığıyla tarihine ve misyonuna kastedilen o meydanı, iktidarın niyetini aşarak ve meydanın gerçek hafızasına dayanarak gerektiği gibi yenilemek güçlü bir irade ve büyük bir yürek ister.” ifadelerini kullanarak camii karşıtı görüşlerini sürdürdü.  

Devlete milyarlarca dolar zarar ettiren gezi olaylarına güzellemeler düzdü!

Söğüt, “Gezi’yi hatırlıyor bu meydan. Daha dün olan Gezi’yi. Oradaki umudu, coşkuyu, dirilişi, gençliği. Duran adamı, piyano çalanı, kırmızı elbiseli kadını, Kürtleri, Müslümanları, ulusalcıları, anarşistleri, solcuları, liberalleri, eşcinselleri, kadınları, çocukları, anneleri, sanatçıları, köprülerden yürüyerek geçen ve meydana varan ve bu düzen değişsin diye barışçıl bir isyanın ateşini yakan ve kalbi bu meydanda günlerce bir atan koca bir halkı hatırlıyor. Sonra... Pat... Lobna vuruluyor meydanda. Sonra Berkin öldürülüyor biraz uzakta. Sonra Ali İsmail... Sonra Ethem…” ifadelerini kullanarak, devlete 157 milyar dolarlık zarar getiren gezi olaylarını ‘barışçıl bir isyan’ olarak lanse ederken, gezi eylemcileri Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ı da anmayı ihmal etmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
  1. İstanbul
  2. Mine Söğüt
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Taksim Camii
  5. Gezi kalkışması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ellerine poşet alan gençler, ev ev dolaşarak şeker topladı
    1. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    2. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    3. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    4. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    5. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    6. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    7. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    8. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    9. Monaco'dan forvet transferi
    10. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    11. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    12. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    13. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    14. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    15. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    16. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    17. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
    18. Karacaörenli çocukların buz keyfi
    19. Demet Akalın'dan dikkat çeken..
    20. BM: Yemen'de sivillere yönelik şiddet..
    21. Mamak’ta yabancı tabela denetimi
    22. İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin..
    23. Kaldırımda yürüyen kadınların üzerine..
    24. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
    25. Çanakkale'de oltayı çekince neye..
    26. Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi
    27. İsrail'in Türkiye hazımsızlığı!
    28. Gebze Fatih - Çayırova istasyon..
    29. İslâm düşmanlığından vazgeçmiyorlar!..
    30. Avrupa borsaları
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi