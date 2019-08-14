İslâm düşmanlığından vazgeçmiyorlar! Cumhuriyet'in gediklisi yine camiye saldırdı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İstanbul’daki Taksim Meydanı’na inşa edilmekte olan cami, proje duyurulduğundan beri gezi kafalıların hedefinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Taksim Meydanı’nda peyzaj düzenlemesi yapacağı haberinin yayılmasının ardından yazı kalem alan Cumhuriyet Yazarı Mine Sögüt, meydanın düzenlenmesi sırasında inşaası devam eden caminin de yıkılmasını istercesine “Yeni bir ibadethanenin hem cismen hem de fikren zarafetten yoksun varlığıyla tarihine ve misyonuna kastedilen o meydanı, iktidarın niyetini aşarak ve meydanın gerçek hafızasına dayanarak gerektiği gibi yenilemek güçlü bir irade ve büyük bir yürek ister.” ifadelerini kullanarak camii karşıtı görüşlerini sürdürdü.

Devlete milyarlarca dolar zarar ettiren gezi olaylarına güzellemeler düzdü!

Söğüt, “Gezi’yi hatırlıyor bu meydan. Daha dün olan Gezi’yi. Oradaki umudu, coşkuyu, dirilişi, gençliği. Duran adamı, piyano çalanı, kırmızı elbiseli kadını, Kürtleri, Müslümanları, ulusalcıları, anarşistleri, solcuları, liberalleri, eşcinselleri, kadınları, çocukları, anneleri, sanatçıları, köprülerden yürüyerek geçen ve meydana varan ve bu düzen değişsin diye barışçıl bir isyanın ateşini yakan ve kalbi bu meydanda günlerce bir atan koca bir halkı hatırlıyor. Sonra... Pat... Lobna vuruluyor meydanda. Sonra Berkin öldürülüyor biraz uzakta. Sonra Ali İsmail... Sonra Ethem…” ifadelerini kullanarak, devlete 157 milyar dolarlık zarar getiren gezi olaylarını ‘barışçıl bir isyan’ olarak lanse ederken, gezi eylemcileri Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ı da anmayı ihmal etmedi.