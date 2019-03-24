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İslam düşmanlığı ters tepti! Yeni Zelanda'da İslamiyet rüzgarı

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının ardından ülkede İslam'ı tanıma etkinlikleri artıyor. Bazı okullarda öğretmenlerin İslam'ı anlatmaya yönelik programlar düzenlediği ve öğrencileri camilere getirerek imamlardan namaz dersi almalarını sağladıkları öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan 'çocukların namaz öğrenme' videosu ise 'İslam'a yönelik saldırılar ters tepti' yorumlarına neden oldu.

24 Mart 2019 Pazar 23:52

Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen hain saldırı sonrası, başbakan Jacinda Ardern'in duyarlılığıyla ülkede İslam'a ilgiyi arttırdı. Geçtiğimiz Cuma günü, camilerde namaz nöbeti tutan Yeni Zelanda halkı, başörtü takarak İslam dini hakkında bilgiler edinmeye başladı. Ülkede, ailelerin Müslümanlara yönelik bakış açısı değişirken çocukların camilerde uygulamalı namaz öğrenme derslerine katılması ise büyük beğeni topladı.

Yeni Zelanda'da namaz öğrenmek için camiye giden çcoukların videosu, sosyal medyada gündem oldu. Çocukların videosunu görenler ise 'İslam düşmanlığının ters teptiği' yorumlarını yaptı.

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:52
  1. Yeni Zelanda
  2. Yeni Zelandalı çocuklar namaz

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