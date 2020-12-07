İslam düşmanlığı Batı’da yasalaşıyor

Haçlı Batı’nın, İslamofobiyi körükleyen bütün uygulamaları bir bir kanunlaştırdıkları ortaya çıktı. Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Danimarka ve diğer AB ülkelerinde, Müslümanların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine yol açacak kanunların yürürlüğe girdiği belirlendi. En temel insan haklarının hiçe sayıldığı ve İslam dini mensuplarının adeta engizisyon zulmüne maruz bırakan yasaların, bütün bir Haçlı dünyasında Müslümanlara yönelik saldırıların önünü pervasızca açtığı kaydedildi.

Devlet düşmanlığını körüklüyor

SETA’nın ‘İslamofobinin yasallaştırılması’ isimli raporunda yer alan bilgiler Batı’da Müslümanlara yönelik bir soykırımın ayak sesleri niteliği taşıyor. Raporda, Fransa’daki durum şu cümlelerle özetleniyor: “Senatoda kamusal eğitim hizmetine katkıda bulunan şahısların sözde dini tarafsızlığını temin edecek bir yasa tasarısı (eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanması) hazırlandı. Sağ kanadın çoğunlukta olduğu Senato söz konusu tasarıyı 29 Ekim 2019’da ilk okumanın akabinde kabul etti.”

En temel hakları ihlal ediliyor

Belçika’da Müslümanlara yönelik baskının yasallaştığına değinilen raporda, “Helal et kesimi yasağı 1 Ocak 2019’da Flaman bölgesinde ve 1 Eylül 2019’da Valon bölgesinde yürürlüğe girdi. Flaman hükümeti, Flaman bölgesinde eğitim ve istihdam sektöründe görünür inanç sembollerinin kullanımına sınırlama getirdi” ifadelerine yer verildi.

İtalya’da da benzer İslamofobik yasaların yürürlüğe girdiğinin belirtildiği araştırmada, şunlar kaydedildi: “Milano Temyiz Mahkemesi 2019’da burka kullanan kişilere yönelik sağlık tesislerine giriş yasağı için tabelalar asılmasına izin verdi.” İspanya’da da Müslümanların eğitim hakkının gasp belirtilerek, “Madrid Özerk Bölgesi Eğitim Bakanlığı ve Ombudsmanı okullarda başörtüsünün yasaklanmasına izin verdi” bilgisi paylaşılıyor. Raporda ayrıca Avusturya’da 2018 yılından beri anaokullarında başörtüsü yasağının da uygulandığına işaret ediliyor.

Müslümanlar ötekileştiriliyor

İnsan haklarının zirve noktası olarak gösterilen İsviçre’de de Müslümanları ötekileştiren yasaların devreye girdiği raporun çarpıcı sayfaları yer alıyor. İsviçre’de, Cenevre kantonunda yapılan bir halk oylamasında kamu hizmetinde ve yasama organı genel kurullarında ‘görünür dini simgelerin’ yasaklandığı belirtiliyor. Danimarka’da ‘vatandaşlık törenlerinde kamu görevlileri ile tokalaşmanın 1 Ocak 2019 tarihinden beri zorunlu hale getirildiği beyan ediliyor. Hollanda Özgürlük Partisi’nin cami inşaatı ve Kur’an basılmasının yasaklanması yönünde kanun teklifi hazırladığı vurgulanıyor.