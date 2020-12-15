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Dünya İslam düşmanlarından yaptırımlara destek
Dünya

İslam düşmanlarından yaptırımlara destek

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Helenik Amerikan Konseyi ve Hristiyan Savunma Birliği gibi sözde kuruluşlar, ABD’nin Türkiye’ye uguladığı yaptırımlara destek verdiklerini açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:30:00 -
İslam düşmanlarından yaptırımlara destek

Münübe Yılmaz

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Helenik Amerikan Konseyi ve Hristiyan Savunma Birliği gibi sözde kuruluşlar, ABD’nin Türkiye’ye uguladığı yaptırımlara destek verdiklerini açıkladılar. Ermeni Ulusal Komitesi'nin ABD birimi olan Amerika Ermeni Komitesi ve Amerika’da bulunan pek çok kuruluş ABD’nin S-400 alımı sebebiyle Türkiye’ye başlatacağı yaptırımlara destek verdiler. “ Son iki kongremizde ABD’nin uyguladığı yaptırımların sebebi Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal etmesidir” ortak açıklamasında bulunan kuruluşlar, 2021 yılında da Türkiye’ye karşı uygulanacak baskı ve yaptırımları dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Hristiyan Savunma Birliği (IDC) başkanı Toufic Baaklını “Helenik Amerikan Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi gibi kuruluşların ABD’nin Türkiye’ye uguladığı yaptırımların sorumlusu olarak Türkiye’nin uluslararası platformda attığı adımları göstermesini sonuna kadar destekliyoruz” diyerek, ABD’nin yanında olduklarını dile getirdi. Yaptırımların Türkiye’ye karşı uygulanacak baskiin sonu olmadığı vurgulanan açıklamada “Bu yaptırım Türk hükümetine uluslararası hukukun üzerinde olmadığını gösterdi. Yaptırımlar bu oyunun sonu değil. Devamı gelecektir” ifadelerine yer verildi.

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