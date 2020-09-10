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Gündem İslam düşmanları yine sahnede! Kur'an-ı Kerim yakıp sosyal medyadan yayımladılar
Gündem

İslam düşmanları yine sahnede! Kur'an-ı Kerim yakıp sosyal medyadan yayımladılar

Avrupa'da İslam düşmanlığı yeniden yükselişe geçti. Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'de alçak bir provokasyona imza atarak Kur'an-ı Kerim yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:09:00 - 2020-09-10 12:19:21

Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm kentinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı gerçekleştirildi. 12 Eylül'de polisten Kur'an'ı Kerim yakmak için izin isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.

Irkçı parti üyeleri sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine bir araçla geldi. Araçtan inen bir kişi üzerine benzin döktüğü Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşan ırkçı parti üyeleri çirkin provokasyonu sosyal medyadan yayımladı.

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. 

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Yorumlar

Amine

Kur'an-ı Kerim'i daglara indirseydik dağlar parça parça olurdu dediği kutsal kitabımızın sahibi intikamıni korkunç alır biz müslümanlar Allah'a ve peygamberimize iyi sarılalım yollarından sasmayalim
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Ulvi

Ulan Şerefsiz!Sıkıyorsa gel SultanAhmet meydanında yak.
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