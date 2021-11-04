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Dünya İslam düşmanları, “imar” kılıfıyla cami inşaatını durdurdu
Dünya

İslam düşmanları, “imar” kılıfıyla cami inşaatını durdurdu

ABD’de, Mississippi eyaletine bağlı Horn Lake kentinde yapılacak olan Abraham House of God Camisi’ne çeşitli bahanelerle inşaat izni verilmedi. Müslümanlar camiye İslamofobik gerekçelerle karşı çıkıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 23:02:00 -
İslam düşmanları, “imar” kılıfıyla cami inşaatını durdurdu

Münübe Yılmaz

Mississippi Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Horn Lake kentindeki Abraham House of God Camisi’ni inşa etmek isteyen iki Müslüman adına dava açtı. Edinilen bilgilere göre, bu yılın başlarında, Horn Lake Planlama Komisyonu, bölgedeki ilk cami olma özelliğini taşılacak olan Abraham House of God Camisi’nin imar planının reddedilmesini tavsiye etti ve Aldermen Kurulu da nisan ayında bu tavsiyeyi destekledi. Aldermen Kurulu, olası bir yangın halinde yetersiz su temini ve trafik-gürültü gibi sebeplerle başvuruyu geri çevirdiğini iddia ederken, kurul üyelerinin cami projesini onaylamamalarının gerçek nedeninin Müslüman karşıtlığı olduğu belirtildi.

"Sırf Müslüman olduğumuz için ayrımcılığa uğradık" 

Müslümanlar, açtıkları davanın gerekçesinde, şehir yetkililerinin, azınlık gruplarına arazi kullanımı konusunda daha yüksek yasal korumalar sağlayan bir federal yasayı ihlal ettiğini söyledi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Din ve İnanç Özgürlüğü Programı'nın kıdemli avukatı Heather Weaver de basın açıklamasında, "İbadet özgürlüğü en temel haklarımızdan biridir. Müvekkillerimize sırf Müslüman oldukları için ayrımcılık yapan Horn Lake yetkilileri bu ihlalden sorumlu tutulmalılar” dedi.

 

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