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Gündem İslam düşmanından Türkiye düşmanına destek
Gündem

İslam düşmanından Türkiye düşmanına destek

İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaretleriyle bilinen piyanist Fazıl Say, 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan “Soros artığı” Osman Kavala’ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:19:00 -
İslam düşmanından Türkiye düşmanına destek

 

İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaretleriyle bilinen piyanist Fazıl Say, 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan “Soros artığı” Osman Kavala’ya destek verdi. Kavala hakkında tutukluğun devamı kararı verilmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Say, "Anayasayı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan zatı “iş insanı” diye yutturmaya çalışarak “5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında tek bir somut delil yok Ben şöyle düşünüyorum naçizane; Bu Yapılan bir insanın hayatını karartmaktır. Sebebi bile anlaşılmıyor. Bu tutum halkı yıldırıyor ve ülkeyi dünya önünde zora sokuyor Ve tek soru kalıyor Neden" ifadelerini kullandı.

 

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