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İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!

Odatv'de namaz ve başörtüsü üzerinden İslam'a kin kusan Sobacıoğlu Soner Yalçın, son olarak Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'in Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) suikast düzenlediği iftirasını atacak kadar ileri gitti. İlahiyatçı Doç Dr. İbrahim Tüfekçi, Soner Yalçın'ın iftirasını deşifre ederek kaynak olarak gösterdiği El Muhalla kitabındaki ifadeleri paylaştı ve "Eserin Arapçasına bakıyorum. Bu iddia külliyen yalandır diyor" paylaşımıyla iftira operasyonunu yerle bir etti.

10 Eylül 2019 Salı 02:25
İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!

 yeniakit.com.tr 

Sahibi olduğu Odatv'de İslam'a olan düşmanlığını, namaz ve başörtüsüne saldırılarıyla sürekli ortaya koyan Sobacıoğlu Soner Yalçın, bu kez kinini Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (S.A.V.) ve Sahabeler üzerinden iğrenç bir iftirada bulunarak gösterdi.

İki büyük Sahabeye iftira attı

"Erdoğan’ın sırları" başlıklı aşağılık yazısında Soner Yalçın, her savaşta ve gazvede canını Resullah'ın uğruna feda edecek kadar çok seven sahabelerden Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer üzerinden alçak bir iftiraya girişti. 

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu örneği üzerinden iftiraya kalkışan ve Müslümanları iktidar hırsıyla suçlayan Soner Yalçın, halife olabilmek için Hz. Ebubekir (r.a.) ve Hz. Ömer'in (r.a.) Peygamber Efendimiz'e (a.s.m) suikast düzenlediklerini söyleyecek kadar ileri gitti.

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'Kimseye söylemediler' dedi, Hz Ebubekir ile Hz. Ömer'e iftira attı

Kaynak olarak İslam âlimi İbn Hazm'ın İslam hukuku “el Muhalla” kitabının 11. cildini gösteren ancak kurguladığı çirkin iftirasında kendi kendini yalanlayan Yalçın, Peygamberimiz'in o isimleri sadece Hz. Huzefye'ye söylediğini ve Hz Huzeyfe'nin de kimseye söylemeyip sır olarak kaldığını ifade etmesine rağmen, suikast girişimi üzerinden Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'i hedef aldı. Bu alçak fitnenin asıl amacı, "İslam'a çamur atmak" olarak değerlendirildi.

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Açıklamadılarsa sen nereden biliyorsun?

Tebük Seferi dönüşü Hz Peygaber'e saldırıldığını, saldıranları sadece Hz Huzeyfe'ye söylediğini ve bu olayın faillerinin asırlardır sır olarak kaldığını yazan Soner Yalçın, "Hz. Muhammet suikastçilerin adını açıklamadı. Yorumcular bin yıldır, bin bir iddia ileri sürdü. (...) Hüzeyfe de açıklamadı isimleri." ifadesinde bulundu.

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Asıl derdi fitne çıkarmak

Kahinliğe soyunan Soner Yalçın'ın aynı yazısında 'sır' olarak kaldığını söylediği suikastin failleri olarak iki büyük Halife'yi hedef göstermesi, "asıl derdi  fitne çıkarmak" şeklinde yorumlandı.

İlahiyatçı Tüfekçi, Soner Yalçın'ın oyununu bozdu: "Gösterdiği kaynakta 'Külliyen yalandır' diyor"

İlahiyatçı Doç. Dr. İbrahim Tüfekçi, sosyal medya hesabından Soner Yalçın'ın iftirasını boşa çıkaran bir açıklamada bulundu.

Soner Yalçın'ın iftira operasyonunu deşifre eden Tüfekçi, "Sözcü'den Soner Yalçın "Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Tebük seferi dönüşünde Hz. Muhammed'e (sav) suikast girişiminde bulundu" diyor ve kaynak olarak da İbn Hazm'ın el-Muhallâ isimli eserini gösteriyor. Eserin Arapçasına bakıyorum. Bu iddia külliyen yalandır diyor. (XII, 160)" dedi.

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Tüfekçi kaynaktaki ifadeyi de paylaşarak yalan olduğunu ifade etti.

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Türk milletini başı kesilmiş tavuk haline getirmek istiyorlar

Tıp Profesörü Hüsrev Hatemi de Soner Yalçın'a tepki gösterdi. İbrahim Tüfekçi'nin açıklamasına cevap veren Hatemi, "Bu rivayet bu ay başladı.Çok ahlaksızca ve çok tehlikeli bir iftira ,Sünni ve Şiilerin arasını fiştekleyerek açıyorlar.Şimdi de Sünnileri "böyle de din mi olur"ruh haline getirerek Türk milletini başı kesilmiş tavuk gibi çırpınır hâlde görmek istiyorlar.Diyanet bugün için var." dedi.

Tüfekçi ise Hatemi'ye "Evet hocam. Kaynak da verince insan afallıyor. Kaynağa bakıyoruz. İddia yalan." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 02:25
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  12. Hz Huzeyfe

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