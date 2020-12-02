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Dünya İslam düşmanı Macron'dan bir skandal adım daha!
Dünya

İslam düşmanı Macron'dan bir skandal adım daha!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşıladığı İslamofobi tüm ülkeyi sarmaya devam ediyor. Irkçılık söylemlerinin arttığı Fransa'da, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:51:00 -
İslam düşmanı Macron'dan bir skandal adım daha!

Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

Macron ırkçılık yayıyor

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin feshedildiğini belirtti.

CCIF'nin birkaç yıldır "İslamcı" propaganda yaptığını öne süren Darmanin, Bakanlar Kurulunun kararını da paylaştı.

CCIF'den 19 Kasım'da yapılan açıklamada, "Aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF'ye fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi." ifadeleri kullanılmıştı.

İslam düşmanlığı aşılanıyor

Derneğin 29 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedilen açıklamada, CCIF'nin merkez ofisinin yurt dışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilmişti.

Açıklamada, "(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa'da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek." ifadesine yer verilmişti.

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF'nin kapatılacağını duyurmuştu.

 

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