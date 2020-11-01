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Dünya İslam düşmanı Macron, Müslümanları fişlemek için özel hat kurdu
Dünya

İslam düşmanı Macron, Müslümanları fişlemek için özel hat kurdu

İslam düşmanlığı ve ırkçılığı körükleyen Fransa, ülkedeki Müslümanların fişlenmesi için telefon hattı kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:31:00 - 2020-11-01 13:32:53
İslam düşmanı Macron, Müslümanları fişlemek için özel hat kurdu

Fransa'da İslam düşmanlığı sınır tanımamaya başladı. Müslümanların tüm değerlerine açıkça hakaret etmeyi özgürlük sayan devlet, bu sefer de "Alo İslamcı" hattı kurdu. Fransa'da yaşayan Müslümanları fişlemek için kurulan bu hat üzerinden, "İslamcı faaliyetlerde bulunanları ihbar edin" uyarısı yapıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarla duyurulan telefon hattı için "Şiddetli radikalleşme ve İslamcılık. Tanıdığınız biri hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, Ulusal Radikalleşme Yardım ve Önleme Merkezini arayın" denildi.

Terörizm ile İslam'ı bir tutan Fransa'da söz konusu uygulamanın sözde radikalleşme ile mücadele için başlatıldığı iddia edilirken, hattın alenen Müslümanları fişlemek için kurulduğu görülüyor.

Macron'un körüklediği İslam düşmanlığı

İslami ve ahlaki değerleri alaşağı eden Charlie Hebdo dergisi, çirkin karikatürler ile Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaretler etmiş, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunu savunmuştu. Macron'un açıklamalarının ardından Fransız hükümetine bağlı devlet dairelerinde karikatürlerin açıkça sergilenmesi talimatı verilmiş ve bu durum İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.

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