İslam düşmanı Macron istediğini alamadı

Ulusal Mecliste toplanan özel komite, iktidar partisinin milletvekilleri Berge ile Moreau tarafından hazırlanan "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde ekleme çalışmalarını görüştü.

Komite söz konusu maddeleri "aşırıcı" bularak yasa tasarısına eklenmelerine onay vermedi. Diğer yandan bugünden itibaren "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" yasa tasarısı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanacak.

18 yaşından küçük kızlara başörtüsü yasağı teklifi edilmişti

LREM Grup Başkanvekili Christophe Castaner de başörtüsüne ilişkin maddeyi "tartışmaları histerik hale getirebilecek ve tasarı metniyle ilgisi olmayan bir konu" olarak değerlendirerek reddedilme kararını yerinde bulduğunu belirtti.

Fransa'da iktidar partisinden iki milletvekili Berge ile Moreau 16 Ocak'ta hükümetin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde eklediklerini açıklamıştı.

Tasarısıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.