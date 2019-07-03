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İslam düşmanı densiz kadına sert tepki: Atatürk'ün annesi de başörtülüydü

Geçtiğimiz günlerde bir başörtülü kadına, 'Burası İran değil. Burada böyle gezemezsin.' diyerek hakaret eden densiz din düşmanına cevap vatandaştan geldi. Akit Soruyor ekibine konuşan bir kişi, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi de başörtülüydü. Bunlar Atatürk'ten daha mı Atatürkçüler?" dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:27

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye 23 Haziran seçiminden sonra camiye karşı şampanya patlatanı da gördü, başörtülü kadınlara hakaret edeni de.

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki kadın da densizlikte sınırları zorladı. Kamuoyunun sert tepkisine sebep olan din düşmanı kadın, başörtülü kadına, 'Burası İran değil, burada böyle gezemezsin.' diyerek İslam'a olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

Akit Soruyor ekibine konuşan bir vatandaş, söz konusu kadına şu soruyu sorarak tepki gösterdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi de başörtülüydü. Bunlar Atatürk'ten daha fazla mı Atatürkçü?"

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:27
  1. başörtülüye hakaret
  2. Atatürk'ün annesi

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