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Gündem İslam düşmanı CHP'li Feyza Altun'a hapis cezası
Gündem

İslam düşmanı CHP'li Feyza Altun'a hapis cezası

Yeniakit Publisher
2024-05-16 17:56:00 -
İslam düşmanı CHP'li Feyza Altun'a hapis cezası

Sosyal medya hesabından 'şeriat'a küfreden CHP'li sözde avukat Feyza Altun 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Feyza Altun ve taraf avukatları katıldı.

“Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir”

Sanık Feyza Altun, “14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum, şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri X sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi "lan Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun" şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dk sonra bu tweeti sildim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemem, Türkiye laik bir devlettir, şeriat yönetimi kafa kesen bir yönetimdir. Ben böyle bir yönetim istemiyorum. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

Savcı 3 yıl istedi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, Feyza Altun’un “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

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