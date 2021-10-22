İslam dünyasının en prestjli ilim ve teknoloji ödülü sahiblerini buldu

Bangledeşli Prof Zahido Hasan, küçük yara metallerdeki topolojik parçacıklardan yeni tür kuantum elektrikleri ve lazerlerde kullanılacak formuller üzerine yaptığı çalışmalardan, iranlı prof Kamran Vefa ise, Maddenin temel oluşumlarında elektronlar gibi küçük parçacıklar değil, sicimler gibi geometrik parçacıkların var olduğu tezindeki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.



Prof Muhammed Sage, Organ naklilerrinde ogranların zarar görmesini durdurmak yada önlemek amacıyla geliştirdiği yöntemlerden dolayı ödüle layık görüldü.

Prof Yahya Segaleti Işığın ışıkla saçılması alanındaki çalışmasıyla, dünyanın % 95’nin enerji ve bu enerjinin içeriği konusunda bilgi sahibi olunmadğı, sahib olunan % 5’lik bilgi ile ışığın ışıkla saçılması yöntemiyle bir çok madde ve parçacığın da bulunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Prof Muhammed İkbal Çoderi Bitkisel İlaçların günümüzde daha modern çalışmalarla, moloküllerin keşfedilmesiyle daha güçlü ve etkili ilaçların yapılabileceğine yönelik çalışmasıyla Mustafa Ödüllerinin sahibleri oldular.



Ödül töreni, İran’ın başkenti Tahran’da Vahdet salonunda gerçekleşti. Törene, İran cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji işler yardımcısı, İran Yüksek Eğitim ve teknoloji bakanı, İran Sağlık bakanı başta olmak üzere muhtelif islam ülke büyükelçileri, yabancı misyon şefleri ile muhtelif islam ülkelerinden üniversite rektör ve akademisyenleri katıldı.



Ödül töreninde konuşan İran cumhurbaşkanı yardımcısı Sorana Settari, “mustafa bilim teknoloji ödülünün, bilim adamlarını destekleme ve çalışmalarını teşvik etmenin yanı sıra, bilim adamları ve akademisyenlerin aralarında işbirliği köprüsü oluşturduğunu” söyledi. Settari “bilim adamlarının yaratıcı, bilim ve teknolojinin müslümanların gelişmesi ve kalkınmasında bir lokomotif olarak kullanmaları islam ülkeleri ve müslüman bilim adamları arasında dostane işbirliklerine de öncülük edileceğini “ dile getirdi.



Mustafa Ödülü, her iki yılda bir, 1 Tıb ve Bioteknoloji, 2.İletişim ve Bilişim teknolojisi, 3 Nanoteknoloji, 4. Çevre ,5 Muhtelif Bilim alanları ( muhtelif muhendislik, ekonomi, bankacılık vs)



Ödül kazananlara, 500.000 $ maddi, ödülün yanı sıra muhtelif plaket ve nişanlar da veriliyor. Türkiye’li bilim adamlarından da ödülü alanlar oldu. 2019’da prof Uğur Şahin’e, kanser tedavisinde yaptığı çalışmalardan dolayı, 2017 yılında Prof Sami Erol Gelenbe’ye yapay zeka alanındaki çalışmalarından dolayı ödül verilmişti.