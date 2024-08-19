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Gündem İslam dünyasının acı kaybı! El Fatih Hasaneyn Muhammed Şerif Hakk'a yürüdü
Gündem

İslam dünyasının acı kaybı! El Fatih Hasaneyn Muhammed Şerif Hakk'a yürüdü

Yeniakit Publisher
2024-08-19 19:05:00 - 2024-08-19 19:07:54
İslam dünyasının acı kaybı! El Fatih Hasaneyn Muhammed Şerif Hakk'a yürüdü

Bilge Kral Aliya İzetbegoviç’in yakın çalışma arkadaşı Dr. El Fatih Hasaneyn Muhammed Şerif, Hakk'a yürüdü.

 RECEP YEŞİL 

Hayatını Müslüman Boşnakların özgürlük mücadelesine adayan ve bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’ in yakın çalışma arkadaşı Dr. El Fatih Hasaneyn Muhammed Şerif vefat etti.

Şerif’in cenaze namazı yarı öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.


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Mütefekkir Muhammed Şerif'in 20. Yüzyıl Balkanlarında İslam’ın serüveninin anlatan birbirinden değerli eserleri bulunmaktadı.

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