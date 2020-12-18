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Dünya İslam dünyasına tarihi çağrı! İsrail ve uşaklarını abluka altına alın
Dünya

İslam dünyasına tarihi çağrı! İsrail ve uşaklarını abluka altına alın

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, İslam alimlerini, oluşmakta olan bu ablukayı karşı atakla kırmaya, kararlı duruş sergileyerek ve farkındalık oluşturarak İsrail'i ve onunla normalleşme anlaşması yapanları abluka altına almaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:28:00 -
İslam dünyasına tarihi çağrı! İsrail ve uşaklarını abluka altına alın

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nin telekonferans aracılığıyla düzenlediği 4. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bazı Arap rejimlerinin (İsrail ile) normalleşmesi Filistin davasını tasfiye etme tehdidinde bulunuyor ve normalleşmeye rağmen azmini kaybetmeyerek dimdik ayakta duran Filistin halkına karşı yeni bir abluka oluşturuyor." dedi.

Raysuni, İslam alimlerini, oluşmakta olan bu ablukayı karşı atakla kırmaya, kararlı duruş sergileyerek ve farkındalık oluşturarak İsrail'i ve onunla normalleşme anlaşması yapanları abluka altına almaya çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, reform ve davet çalışmalarında ümmet hareketinin öncülüğünü temsil ettiğini belirten Raysuni, Filistin davasının ve Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nin ön plana çıkarılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf et-Tekruri de İslam alimlerinin Filistin davasına yönelik desteği ve rolünden övgüyle söz etti.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tekruri, normalleşmeye karşı mücadelenin, onu reddetmenin ve ona karşı durmanın, İslam alimlerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Tekruri, Arap halkının, rejimlerin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını benimsemediğini sözlerine ekledi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de İslam alimlerini, safları birleştirmek ve kendilerinin varlıklarını ortaya koymaları için etkili bir geniş cephe oluşturmaya çağırdı.

Sabri, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti'ne, vefat eden ve sayıları 70'i bulan alimlerle ilgili onların hayatları ve düşünceleri hakkında bir kitap hazırlayarak onurlandırmalarını önerdi.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ve Suudi Arabistan var.

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