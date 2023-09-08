İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi Mevlid Kandili ne zaman? Türkiye için Mevlid Kandili hangi gün, anlamı, fazileti nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? | Rebiülevvel ayına girilmesiyle birlikte tüm İslam alemini Mevlid Kandili heyecanı sardı. İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği ise en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki Mevlid Kandili ne zaman? | 2023 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? - Mevlid Kandili anlam ve fazileti nedir? İşte tüm merak edilenler...

2022 MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek. İslami takvimin Ay temelli, miladi takvimin ise Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı İslami ay başladığında sabitleme metodu kullanılır.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

MEVLİD KANDİLİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Genel olarak, Mevlid Kandili, Müslümanlar için dini ve manevi bir öneme sahip bir gündür. Bu günü özel dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirmek, Müslümanlar için büyük bir fazilet olarak kabul edilir. İşte Mevlid Kandili'nin bazı faziletleri:

Peygamber Sevgisi

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğumunu kutlama fırsatı sunar ve Müslümanlar için Peygamber Muhammed'e olan sevgiyi artırmak için bir vesiledir. Peygamber sevgisi İslam'ın temel prensiplerindendir.

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Dualar ve İbadet

Mevlid Kandili, Müslümanlar için dua etmek ve ibadet etmek için özel bir zaman dilimidir. Bu gecede yapılan duaların kabul edileceğine inanılır ve Müslümanlar, günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan rahmet dilemek için bu fırsatı değerlendirirler.

İyilik ve Sadaka

Mevlid Kandili, sadaka vermenin ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin özellikle önemli olduğu bir gündür. Müslümanlar, bu günde cömertliklerini gösterirler ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmaya çalışırlar.

Kuran Okuma

Bu özel gecede Kuran'ı okuma ve Peygamber Muhammed'in hayatı hakkında bilgi edinme önemlidir. Bu, İslam'ın temel kaynaklarına dönme ve dini bilgiyi artırma fırsatı sunar.

Manevi Yenilenme

Mevlid Kandili, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ruhsal bir temizlenme fırsatıdır. Bu günde günahları terk etme ve daha iyi bir Müslüman olma çabası içinde olmak önemlidir.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. fotomaç'a göre: Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.