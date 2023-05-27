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Yaşam

İslam dinine geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var! O sözler: Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli...

Yeniakit Publisher
2023-05-27 23:09:00 - 2023-05-27 23:40:19
İslam dinine geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var! O sözler: Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli...

İspanya'da İslamiyet'i tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. En son Cuma günü Granada kentindeki Ulu Cami'de bir İspanyol daha Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. 30 yılda 10 kat artarak 2,5 milyonu geçti...

İspanya'nın güneyindeki Endülüs kentinde, son bir kaç yıldır neredeyse her cuma bir İspanyol İslamiyet'i seçiyor. Bu hafta da cuma namazı sonrasında Granada'daki Ulu Cami'de Jose Miguel, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

"İSLAM'A GEÇEN İSPANYOLLARIN SAYISINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, "Neredeyse her cuma camimizde bir İspanyol Müslüman oluyor. Özellikle pandemi sonrasında İslam'a geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var. Bu bizi sevindiren ve gururlandıran bir durum." dedi.

Del Pozo, "Granada'nın şehir ve ilçelerinde yaklaşık 36 bin Müslüman yaşıyor. Bunların 3 bin 700 kadarı İslam'a geçen İspanyollar ve onların üçüncü nesil çocukları." şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA YAŞAYAN MÜSLÜMAN NÜFUS SON 30 YILDA 10 KAT ARTTI

İspanya İslam Komisyonu Sekreteri Mohamed Ajana, İspanya'da yaşayan Müslüman nüfusun son 30 yılda 10 kat artarak 2,5 milyonu geçtiğini, resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 3 milyonu bulduğunu söylemişti. Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli Müslümanların çoğunlukta olduğu İspanya'da, Müslüman nüfus daha çok Katalonya, Valensiya, Endülüs ve Madrid gibi endüstrisi gelişmiş bölgelerde yaşıyor.

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