İslam dinindeki merhameti böyle anlattı! Efendimiz (sav) Mekke'yi fethedince eski düşmanlarına nasıl davrandı?

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam dinindeki merhameti Efendimiz'in (sav) hayatından örneklerle anlattı.

Dr. Şenocak, Hazreti Muhammed'in (sav) Mekke'deki düşmanlarını şehri fethettikten sonra serbest bıraktığını belirterek, "Allah Resulü (sav) kendisine eza edenlerin hakim olduğu Mekke'yi fethedince eski düşmanlarına 'Hepiniz serbestsiniz' buyurdu." dedi.

İslam dinini karalayanlara Efendimiz'in (sav) merhametini örnek gösteren Dr. Şenocak, şöyle devam etti: ABD ise işgal ettiği yerde taş üzerinde taş bırakmadı. Hal bu iken “İslam korkusu”ndan bahsedenler ya katiller ve hırsızlar ya da onlara aldanan gafillerdir.