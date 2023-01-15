  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den müthiş başarı! Dev proje göz kamaştırıyor! Türkiye'nin büyük stratejisi rekorları kıracak

Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık

İki arkadaş hurdadan bir günde 6.000 TL’lik altın elde ettiler. İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'deki operasyon böyle engellenmiş! MİT MOSSAD ile resmen oynamış

Tarihi doğal gaz keşfi! Mısır açıklarında: Yeni bir doğal gaz rezervi bulundu! Doğu Akdeniz'de bir ilk olacak!

Sosyal medyada gündem oldu! Zafer Şahin'den Özgür Demirtaş'a kapak

Oda TV ve Soner Yalçın neler yapmış neler! İBB kaynaklarıyla gazeteci satın alma operasyonu

Türkiye için bir ilk olacak! Göreve başlıyor

Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

HDP masada 7. ortak olmadığını kanıtlamak adına oyun içinde oyun kuruyor!
İSLAM İslam dinindeki merhameti böyle anlattı! Efendimiz (sav) Mekke'yi fethedince eski düşmanlarına nasıl davrandı?
İSLAM

İslam dinindeki merhameti böyle anlattı! Efendimiz (sav) Mekke'yi fethedince eski düşmanlarına nasıl davrandı?

İslam dinini, "gaddar" olarak anlatanlara Peygamber Efendimiz'in (sav) hayatından örneklerle cevap veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ""Allah Resulü (sav) kendisine eza edenlerin hakim olduğu Mekke'yi fethedince eski düşmanlarına 'Hepiniz serbestsiniz' buyurdu." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:09:00 - 2023-01-15 23:13:52

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam dinindeki merhameti Efendimiz'in (sav) hayatından örneklerle anlattı.

Dr. Şenocak, Hazreti Muhammed'in (sav) Mekke'deki düşmanlarını şehri fethettikten sonra serbest bıraktığını belirterek, "Allah Resulü (sav) kendisine eza edenlerin hakim olduğu Mekke'yi fethedince eski düşmanlarına 'Hepiniz serbestsiniz' buyurdu." dedi.

İslam dinini karalayanlara Efendimiz'in (sav) merhametini örnek gösteren Dr. Şenocak, şöyle devam etti: ABD ise işgal ettiği yerde taş üzerinde taş bırakmadı. Hal bu iken “İslam korkusu”ndan bahsedenler ya katiller ve hırsızlar ya da onlara aldanan gafillerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23