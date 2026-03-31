İslam devlete siyasete karışmalı

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Şu anda piyasada olup bitenleri biliyorsunuz. Dünya bir şeytani, siyoni jenderenin kolları arasında. Adeta şeytani krallık kurulmaya çalışılıyor.

Şeytanın uşakları siyonizm maalesef arz-ı mukaddesi, Gudüs'ü İslam'dan o kadar uzaklaştırdı ki yani eceli gelen köpek cami duvarı hesabı onlar da oraya, maalesef ve ben bu konuyla alakalı musibetten nasihat ders almak adına kısa bir şey söylemek istiyorum.

Mısırlı mütefekkir diyor ki yıllardır şu söylendi.

Din İslam siyasete karışmasın dendi. Devlete karışmasın dendi. Ama hata edildi, diyor.

Dolayısıyla İsrail'e dur de kemalizmi tasfiye et. Laikçilikle kemalizm siyoni bir tuzaktır. Siyonizm de satani, şeytani bir tuzaktır. Siyonizm İblis'in uşağı, yerli işbirlikçiler de siyonizmin uşağıdır.

Bize yıllarca bizi böyle aldattılar. Dediler ki dini İslam'ı siyasete, devlete karıştırmayın. Gördün mü ne oldu? İslam karışmayan Allah'ın karışmadığı din deyince İslam'ı dışladılar.

Onun dışında batıl ideoloji ne varsa bütün pislikleri doldurdular. Ne oldu ülkeler, gördünüz mü? Arap ülkeleri ne oldu gördünüz mü? Avrupa sözde İsa taraftarları ne oldu gördünüz mü? Sözde Musa'cı Süleyman'cı Yahudiler ne oldu gördünüz mü? Şu anda Siyoniler Yahudileri arartıyor. Evangelistler Hristiyanlığı aratıyor. Hepsi de İslam'ı aratıyor. Şu anda İslam olmadığı için hilafet olmadığı için her bir ülkeler tek tek Siyonizm'e yem oluyor yem. Gördük mü şu anda? İslam karışmayınca bu oluyormuş.

Siyoni ilaikçilik oluyormuş. Siyoni Kemalizm oluyormuş. Siyonizme itiraz etmeyen, işgale itiraz etmeyen, bunca şeytanlığa itiraz etmeyen mankurt tipler, nesiller yetişti.

Ama şu anda yakınsak ne fayda? En azından ders alalım ders. Allah'ın dini devlete karışmasın ne demek? Allah'ın dini siyasete karışmasın ne demek? Şeytan mı karışsın? Siyonizm mi karışsın? Karışırsa daha ahirete göçmeden dünyada cehennemi yaşamaya başlarız. Başladık mı? Başlıyor muyuz? Bütün bu ipsizleri sapsızları İslam kontrol ediyor.

Allah kontrol ediyor. Siz bu insanların Allah'la bağını koparırsanız başınıza dert alırsınız dert, devletler savaş üretir. Devletler eşkıyalık üretir.

Teknolojiyi bile eşkıyalık için kullanırlar. Işte Türkiye'de ve Türkiye gibi sözde İslam ülkelerinde böyle sıkıntılar olmaya başladı. Ve hilafetin en zayıf halinde bile bu hallere düşmezdik.

Ama şu anda sözde İslam ülkelerini İslam'a kim getirecek? Sözde İslam ülkelerini kim birleştirecek? Hilafeti kaldıran bu Siyoni ve İngiliz ve Amerika anlayışına dur demedikçe biz daha çok nedametler çekeriz. Çok pişmanlıklar yaşarız. Ama bunlar ahir pişmanlığa fayda etmez.

Hem İslam coğrafyası perişan hem dünya. Peki İslam coğrafyası perişansa bu dünyaya kim vicdan olacak? Kim akıl olacak? Kim iman emniyet olacak? Kim İslam selamet olacak? Ve dünyanın çiviisi dünyanın bu şekilde çivisi çıkartılıyor. Bakın şu anda eşkıya Siyoni tamamen İblis'in uşağı Nebi katili, Tevrat'la alakası yok. Süleyman'la, Davut'la alakası yok. Tamamen şeytan uşağı. Ve ipleri eline geçirmiş.

Avrupa'nın ipini, Amerika'nın ipini, Arapların ipini eline geçirmiş. Kalan bir iki devletin de ipini eline geçirmeye çalışıyor. Dünyanın bu şekilde çivisi çıkıyor.

Onun için bu musibetten bile ders almayacaksak sadece bu coğrafya değil dünya nükleer silahtan daha tehlikeli bir silahla yüzleşecek. Kıyamet sayhası kendi eliyle olacak. Bırakın ahireti dünyada cehennemi yaşamaya başlayacak ve başladı.

Onun için şu musibetten Gazze'deki durumdan o yetimlerin, o gariplerin, o bebeklerin, o kadınların ashab gibi evliya gibi sabır örneği insanların hayatından, mücadelesinden, direnişinden örnek alalım. Avrupa vicdanı uyanıyorken biz hala uyumayalım ve biz de uyanalım. Bakın cehennemden önce cehennem köprüsünden önce vallahi son çıkış gibi görünüyor.

Son çıkış, son imtihan şu anda insanlar oralarda katledilirken, kendisi atom bombasına nükleer silaha sahipken ben önleyici tedbir alıyorum diye savunmaya bile müsaade etmeyen İran'a karşı Gazze'ye karşı o insanlara karşı bile önleyici tedbirden ve savunma hakkından bahseden bu kadar çılgınlaşan akıl mantık hak getire böyle bir şeytani güçle maalesef dünya yüz yüze getirildi. Eğer biz bu musibetten de ders almayacaksak yuh bize. Allah'ın kitabını okuyarak ders almadık, bari şu musibetten insanlık ders alsın diyoruz. Yoksa gelecek çok hayırlı değil. Çok ümit var değiliz.

Ama yine de haktan ümit kesilmez. Onun için biz bir avuçta olsak oradaki Gazze'liler gibi biz de onlara destek olmaya buradan ses vermeye devam edeceğiz.

Biz Rabbi olarak Rab'ten yana sucu bucu değil sadece Rabb'ciyiz Rabb'ci. Allah'tan yana Hakk'tan hakikatten yana. İslami muhalefet olarak İslami direniş olarak. Şu şahitlik var ya bu işte dünyanın ümidi budur. Geleceğin ümidi budur. Insanlar uyumaktalar ama biz istiyoruz ki ölmeden önce uyanalım ve uyaralım inşallah.

Evet dini siyasete alet etmeyin. Siyaseti dine alet edin.