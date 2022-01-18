İslam cahili Cüneyt Özdemir'den Sezen Aksu'ya destek!

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Cüneyt Özdemir, hadsiz ifadelerle ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemize hakaret eden Senzen Aksu'ya destek verdi.

"Sezen Aksu beş yıl önce bir tane şarkı yazıyor. Şarkı da şahane. Tribünde söylenecek bir şarkı." diyen İslam cahili Özdemir, Hz. Adem ile Hazreti Havva'nın İslam dini ile alakası olmadığını savundu.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Sezen Aksu böyle bir şarkı yapınca yobaz kardeşimiz durur mu? Şarkıya bakıyorsun İslam ile ilgili bir şey yok. Adem ile Havva geçiyor. Öyle kinayeli bir cümle var yani."