  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İslam cahili Cüneyt Özdemir'den Sezen Aksu'ya destek!
Medya

İslam cahili Cüneyt Özdemir'den Sezen Aksu'ya destek!

Sezen Aksu'nun hadsiz ifadelerle Hz. Adem ve eşi Hz. Havva annemize hakarette bulunduğu şarkısına destek veren Cüneyt Özdemir, Aksu'ya tepki gösterenleri yobazlıkla itham etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 00:05:50 - 2022-01-18 00:05:50

 Yeniakit.com.tr 

Cüneyt Özdemir, hadsiz ifadelerle ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemize hakaret eden Senzen Aksu'ya destek verdi.

"Sezen Aksu beş yıl önce bir tane şarkı yazıyor. Şarkı da şahane. Tribünde söylenecek bir şarkı." diyen İslam cahili Özdemir, Hz. Adem ile Hazreti Havva'nın İslam dini ile alakası olmadığını savundu.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Sezen Aksu böyle bir şarkı yapınca yobaz kardeşimiz durur mu? Şarkıya bakıyorsun İslam ile ilgili bir şey yok. Adem ile Havva geçiyor. Öyle kinayeli bir cümle var yani."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay