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Gündem İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?
Gündem

İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklama yaptı. İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu? İşte Bakan Çavuşoğlu'nun Filistin açıklaması...

Yeniakit Publisher
2021-05-11 22:15:00 -
İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına yönelik "İsrail'in saldırılarını hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi. İşte açıklamanın tamamı...

İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

(Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik. Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız. Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. BM'ye acil oturum çağrısı yapıldı. Kudüs davasına sahip çıkacağız.

İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik. Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi.

Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım. Bugünkü toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil çalışmaların hızlandırılması aşamasıyla çağrıda bulunmuştuk. Bayramdan sonra inşallah İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu konuları detaylı ele alacağız. BMGK'dan da istediğimiz bir karar çıkaracağız inşallah.

Volkan Bozkır'la da görüştük. Bizden talep gelmesi durumunda BM'yi toplayabileceğini söylemişti. Kudüs davasına sahip çıkmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız.

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