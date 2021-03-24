İslam alimi Şeyh Said'in torunu MKYK listesine girdi: Kemalist Nihat Genç salya akıttı!
Tek parti rejimi tarafından idam edilen İslam alimi Şeyh Said'in torunu Abdurrahman Kurt, AK Parti MKYK'sına girmesi Kemalist Nihat Genç'in zoruna gitti.
Yeniakit.com.tr
Bu gün düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK asıl üye sayısı 75'e, yedek üye sayısı da 35'e çıkartıldı.
Kemalistler kudurdu!
MKYK'ya giren isimlerden birisi de tek parti rejimi tarafından idam edilen İslam alimi Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat oldu. Fırat'ın MKYK listesine girmesi, Kemalist çevreleri kudurttu.
İdam edenlerle aynı kafada!
Kemalist Nihat genç'in haber sitesi Veryansın Tv, AK Parti MKYK'sındaki değişikliği haberleştirirken, İslam alimi Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat'ın listeye girmesini öne çıkardı. Tek parti rejimi ile aynı kafaya sahip Genç, Şeyh Said'den çirkin ifadelerle bahsetti. Haberde, "Listede yer alan dikkat çeken isimlerden biri de Cumhuriyet düşmanı faaliyetleri nedeniyle idam edilen Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat oldu." denildi.