İslam alemini Türkiye'nin liderliğinde tek yumruk olmaya çağırdı: İsrail tarihten silinecek, Osmanlı torunları geliyor

Terörist sürüsü İsrail'in son günlerdeki zalimlikleriyle ateşle oynadığını söyleyen Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Bayram Altan, yaşanan bu kanlı saldırıların ardından artık Müslümanların tek bir ses olması gerektiğini belirterek, "Zaman kaybetmeden ve “artık çok geç” olmadan hepinizi, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinde ‘TEK MİLLET- 60 DEVLET’ sloganıyla ‘Müslüman Ülkeler Dayanışması’na davet ediyorum!..." ifadelerini kullandı.

Katil sürüsü İsrail'in yakında üzerine sıçrayan kıvılcımlarla yanıp tutuşacağını belirten Altan, "Yıllardan beri Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrailli katillere avazımın çıktığı kadar şöyle şöyle seslenmek istiyorum: ‘SAVULUN EY HAYDUTLAR, OSMANLI TORUNLARI GELİYOR!..” dedi.

Terörist İsrail’in, kutsal aylar, günler ve geceler demeden Filistinli Müslümanlara yönelik en acımasız saldırılarının, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen 10 Mayıs 2021 tarihinden bu yana bütün şiddetiyle devam ettiğini belirten Altan, "İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi ve bazı askeri yetkililer bir araya gelerek silahsız ve savunmasız Gazzeli Müslümanlara saldırma, hatta saldırı şiddetini artırma ve hızlandırma kararı alıyor." dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan ve “İsrail’in en yoğun saldırısı” olarak kayıtlara geçen bilgiye göre İsrailli teröristler tarafından Filistinli Müslümanların üzerine bir gecede tahrip gücü çok yüksek 1.000 adet bomba atıldığını kaydeden Altan, “Kana susamış İsrail askerleri, Netanyahu’nun talimatıyla; 2 milyarı aşkın Müslümanın ilk Kıblesi, üç semavi dinin Kutsal Mekanı olan Mescid-i Aksa’ya saldırıyor.... Acımasız İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’da sabah namazı kılan ve tekbir getiren Filistinli gençleri hiçbir vicdan sahibi insanın kabul edemeyeceği yaralayıcı ve öldürücü silahlarla susturmaya, sindirmeye çalışıyor... Ayrıca tam teçhizatlı İsrail askerleri, Gazze sokaklarını kana buluyor.” ifadesini kullandı.

Anne karnındaki bebeğe bile acımadılar

KASSAK Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı, İSAB (İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği) Genel Başkanı, İSAK (İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı, ULUBİ (Uluslararası Üniversiteler Birliği) Genel Başkan Vekili, T.C. Başbakan E. Danışmanı, Gazeteci, Araştırmacı- Yazar Prof. Dr. Bayram Altan, açıklamasında şunları söyledi:

“İsrail askerleri, dünyanın gözleri önünde Gazze Şeridi’ndeki Beyt Hanun kentinde yaşayan anne karnındaki bebeğe bile acımadan 6 kişilik Tanani ailesinin bütün fertlerini (38 yaşındaki aile reisi Rafet, 35 yaşındaki Hamile eşi Raviye Ebu Asr ve karnındaki bebeği, çocukları 6 yaşındaki İsmail, 5 Yaşındaki Emir, 3 yaşındaki Muhammed ile birlikte) vahşice öldürüyor...

Müslümanlara karşı kin ve nefret kusan İsrail Başbakanı Netanyahu, ‘Hamas hiç beklemediği bir şekilde vurulacak’ diyor!....

Ardından Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait ‘yüzlerce’ hedef, İsrail uçaklarından atılan bombalarla vurulup tahrip ediliyor!....

New York Post’un Middle East Eye muhabirinin bildirdiğine göre İsrail F-16 Savaş Jetlerinin, içinde ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına ait haberleşme ofislerinin, resmi dairelerin ve mağazaların bulunduğu Al-Rimal mahallesindeki 14 katlı el- Şaruk Kulesi’ni attığı füzelerle yerle bir ediyor...

10 Mayıs tarihinde başlayan bu insanlık dışı İsrail saldırılarında, bugün itibariyle; 31’i çocuk ve 19’u kadın olmak üzere toplam 124 Filistinli Müslüman kardeşlerimizin şehid olduğu ve 830 ‘unun da yaralandığı bir vahşet, bir mezalim ve bir katliam yaşanıyor.”

Savaş suçu işliyorlar

Terörist İsrail'in Başbakanı, Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanının ortak talimatlarıyla terörist İsrail askerlerinin Filistin’de ‘SOYKIRIM’ uyguladığını ve bu saldırıların en büyük ‘SAVAŞ SUÇU’ olduğunu vurgulayan Altan, bazı Arap liderlerin dostluk teraneleriyle kol kola girip dans ettiği ve bugüne kadar binlerce Müslümanı öldüren ve milyonlarcasını da yerinden yurdundan uzaklaştırıp cebren Filistin toraklarını işgal eden İsrail’in ateşle oynadığını söyledi.

Terörist İsrail askerlerinin Filistinlilere uyguladığı bu insanlık dışı vahşeti ve katliamı uydu görüntüleriyle kayıtlara geçiren Maxar Tecnologies şirketi yetkililerini ve çalışanlarını en samimi duygularımla tebrik eden Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan, şöyle devam etti:

“Gözleri dönmüş ve kana susamış Netanyahu ve silahlı İsrail askerleri karşısında; Allah’ın himayesine sığınarak büyük bir cesaret örneği sergileyen, tekbir sesleriyle dimdik ayakta durup göğüslerini siper eden sadece bulabildikleri taşlarla kendilerini savunmaya çalışan Filistinli Müslüman kardeşlerimizi göndere çekilen bayrak gibi saygıyla selamlıyorum!....

Kalbinde zerre kadar vicdanı olan insanların dahi kanını donduran bu katliamları izleyen dünya liderlerinin ve özellikle 5 süper güç konumundaki ülke Başkanlarının bu görüntüleri izlediklerinde; jest ve mimikleri ve o andaki halet-i ruhiyeleri ile dünyaya verecekleri mesaj, hem kendi kişiliklerinin seviyesinin, hem de lideri oldukları toplulukların insanlık değerlerine olan saygısının bir tezahürü olacaktır.

Kalbimizin dayanamadığı ve vicdanımızın sızladığı bu vahşet karşısında hem kendim, hem de temsil ettiğim Sivil Toplum Kuruluşları adına; kendilerini bütün dünyaya ‘süper güç’ olarak tanıtan liderlere sesleniyorum:

İsrail’in, Filistinli Müslümanlara uyguladığı bu “Soykırım” karşısında neden sesiniz çıkmıyor?...

Neden, süper gücünüzü konuşturup kana susayan bir avuç İsrail’i durduramıyorsunuz?...

Neden, acıma duygusundan yoksun İsrail askerlerinin dünyanın gözleri önünde yaşlı, hasta, kadın ve çocuk demeden Filistinli müslümanları öldürmelerine seyirci kalıyorsunuz?...

Neden Birleşmiş Milletleri acilen toplantıya çağırmıyorsunuz?

Çağıramazsınız!... Engel olamazsınız!... İsrail’e ‘DUR!..’ diyemezsiniz!... Çünkü öldürülenler ‘Müslüman’!... Aynı katliamı Müslümanlar yapsaydı, dünyayı ayağa kaldırır, bütün gücünüzle müdahale ederdiniz!... Müslümanlar masum insanları asla öldürmez!... Bilirler ki; haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir... “

Soykırımı örtbas etmek istiyorlar

Yahudi diplomatlar, Filistinlilere uyguladıkları bu savaş suçu olan “SOYKIRIM”ı örtbas edebilmek için bulundukları ülkelerde televizyon kanallarında arz-ı endam etmeye başladılar. Bunlardan İsrail’in Londra Büyükelçisi Bayan Tzipi Hotevely, konuk olduğu BBC Haber Kanalında Sunucu Emily Maitlis’ın sorduğu ‘Neden Filistinli masum çocukları öldürüyorsunuz?’ sorusu karşısında paniğe kapılmış ve bütün dünyanın gözleri önünde “onlar bize saldırıyor!” demek suretiyle yalan söylemiş, hem kendi kişiliğini ve hem de temsil ettiği devletin itibarını ayaklar altına alma gafletinde bulunmuştur.

Yalan söylemek, iftira etmek, kan dökmek, Netenyahu’nun, Devlet (!) Ricalinin ve İsrailli Diplomatların genlerine işlemiştir.

Ey Dünya Liderleri!... Yüce Yaratıcı tarafından takdir edilen zaman dolduğunda siz de öleceksiniz!... Bu İlahi bir hükümdür. Bundan kaçamazsınız!... Onun için, dünyada mazlumların ahının alınmasına seyirci kalmayın!... Masum insanların öldürülmesine bigane kalmayın!... Ortadoğu’da insanlık dramı yaşanıyor!

İsrail, tarihten silinecektir!

Bu dramın yaşanmasına neden olan İsrail için tehlike çanları çalıyor!... Ateşle oynayan İsrail, yakında üzerine sıçrayan kıvılcımlarla yanıp tutuşacaktır. Dünyanın gözleri önünde ahı arşı titreten masum insanların kanını emen İsrail, tarihten silinecektir!...

Bu arada İsrail’in Filistinli Müslümanlara uyguladığı ‘Soykırım’ı görmezden gelen bazı İslam Ülkelerinin gaflet ve hıyanet içindeki liderlerine de seslenmek istiyorum:

İslam’ın ilk Kıblesi ve 2 milyar Müslümanın kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa, İsrail askerlerinin istilasına maruz kalırken neden başınızı kumlara gömüyorsunuz?...

Harem-i Şerif’te namaz kılan Müslümanların üzerine biber gazı , şiddetli ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile saldırılırken neden ‘GIK’ınız çıkmıyor!...

Neden İsrail’i tel’in etmiyorsunuz?...

Dünyadaki geçici saltanatınıza zarar geleceğinden mi endişe ediyorsunuz?....

Unutmayın ecel sizin kapınızı da çalacak

Savaş konumunda tam donanımlı İsrail askerlerinin karşısına geçip iman gücüyle göğsünü kabartarak meydan okuyan 5 yaşındaki Filistinli silahsız masum çocuk kadar da mı cesaretiniz yok?... Unutmayın ‘ecel’ sizin de kapınızı çalacak... Yanıbaşınızda Filistinli Müslüman kardeşlerimize terör devleti İsrail’in uyguladığı ‘Soykırım’a sessiz kalmanızın hesabını vereceksiniz!....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alın

Hiçbir şey yapamıyorsanız; Türkiye’yi ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkiler açısından dünyanın ilk 20 ülkesi arasına yükselten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi örnek alın... İnsanlığın huzuru ve mutluluğu için onun kesinlikle ayrılmadığı SIRAT-I MÜSTAKİM’ den yürümeye çalışın!...

Bakınız, yıllardan beri devam edegelen Karabağ’daki Ermeni mezalimi ve katliamları karşısında bütün Müslüman ülkelere örnek olacak şekilde Türkiye ve Azerbaycan Ülkeleri olarak kardeşlik ve dayanışma içinde güç birliği yaparak ‘TEK MİLLET-İKİ DEVLET’ olduk.

Karabağ Savaşında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek verdik ve Ermenileri hezimete uğrattık. Tek millet olduğumuz için iki devletin kardeş vatandaşları birbirini ziyarete giderken artık akrabasına gider gibi ‘PASAPORT’ bile gerekmiyor...

Gelin siz de, örnek olarak başlattığımız bu İslam kardeşliği ve dayanışmasına katılın!... Günümüzde en gür seda ‘İslam Sedası’ olsun... Zaman kaybetmeden ve “artık çok geç” olmadan hepinizi, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinde ‘TEK MİLLET- 60 DEVLET’ sloganıyla ‘Müsliman Ülkeler Dayanışması’na davet ediyorum!...

Uluslararası mahkemelerde yargılanmalı

10 Mayıs’tan bu yana Filistinli kardeşlerimize karşı saldırı ve katliamlarını acımasızca şiddetlendirerek SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi ve bu suça iştirak eden diğer askeri yetkililerin, Uluslararası Mahkemelerde yargılanmalarını istiyorum!...

Yıllardan beri Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrailli katillere avazımın çıktığı kadar şöyle şöyle seslenmek istiyorum: ‘SAVULUN EY HAYDUTLAR, OSMANLI TORUNLARI GELİYOR!..”