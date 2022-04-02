İslam alemi bir Ramazan'a daha işgallerin gölgesinde girdi

İslam dünyasında Ramazan ayının neşesi bu yıl da çeşitli bölgelerdeki işgaller sebebiyle gölgelenmeye devam ediyor.

Türkiye, Afganistan, Doğu Afrika, Filistin, Suriye, Arap Yarımadası gibi birçok bölgede Ramazan ayı 2 Nisan itibarıyla başladı.

Ancak, tüm dünyadaki Müslümanların neşeyle karşıladığı Ramazan ayı, bu yıl da çeşitli güçlerin işgali altında bulunan ve savaşın devam ettiği bölgelerde buruk bir sevinçle karşılanıyor.

Uzun yıllardır savaş ve işgallerin hüküm sürdüğü Afganistan, yaklaşık 50 yıl aradan sonra ilk kez savaşsız bir Ramazan geçirirken, İslam aleminin büyük bir bölümü için durum daha farklı.

İsrail işgali altındaki Filistin, bu Ramazan ayına da gergin girdi. Çatışma ve saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, geçen sene olduğu gibi bu Ramazan'da da bölgede savaşın patlak vermesinden endişe ediliyor.

Hint işgali altındaki Keşmir de uzun yıllardır huzurlu bir Ramazan'dan uzak kalan bölgeler arasında.

Rus paralı asker firması Wagner'in ve Fransa'nın saldırılarını sıklaştırdığı Mali'nin yanı sıra, ABD ve Doğu Afrikalı Hristiyan devletlerin askeri varlığının sürdüğü Somali de aynı durumu paylaşıyor.

Suriye de Rusya ve İran destekli Beşar Esed rejiminin saldırıları sebebiyle 11 yıldır Ramazan aylarını benzer bir durumda geçiriyor. ABD'nin ve İran destekli Şii milislerin birçok şehri 'IŞİD' bahanesiyle yıkarak Sünni sivilleri baskı altına aldığı Irak da buruk bir Ramazan'a daha girmiş durumda.

Orta Asya'da Rusya ve Çin destekli yönetimlerin hakim olduğu Türk cumhuriyetleriyle, Çin'in kontrolü altındaki Doğu Türkistan'da da Ramazan, coşku ve sevinçten oldukça uzak. Bu bölgelerde yönetimlerin baskıları, oruç tutulmasını engellemeye kadar ilerlemiş vaziyette.

Hindistan'daki Müslümanlar Ramazan ayına, devlet destekli Hindu çetelerin baskı ve saldırıları altında girerken, Mısır'da da darbeci Sisi yönetiminin siyasi gerekçelerle hapsettiği on binlerce Müslüman, Ramazan'ı cezaevlerinde karşıladı.

Yemen'de Suudi Arabistan ve İran'ın dahil olduğu savaş nedeniyle milyonlarca sivil, bu Ramazan'a da savaşa ek olarak, açlık ve salgın hastalığın getirdiği ölümlerle yüz yüze girdi.

Myanmar ve Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanlar da Ramazan ayını savaşın gölgesi altında geçirenler arasında.

Rus işgaline uğrayan Ukrayna'daki Kırım Tatar Müslümanlar, aynı zamanda Rus kontrolündeki Kafkasya'da yaşayan Müslümanlar da Ramazan ayını aynı korku atmosferinde geçiriyor.

Kaynak: Mepa News