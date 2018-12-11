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Islak ve çıplak ayakla namaz kılmayın

Hanefi fıkhının ictihadı günümüzün sağlık gerekleri ile birebir örtüşüyor.

11 Aralık 2018 Salı 18:01
Islak ve çıplak ayakla namaz kılmayın


Ayak ve tırnak mantarı, tedavisi mümkün olan fakat bulaşıcı bir hastalık.. Tırnaklarınızda mantar enfeksiyonu varsa bunu görebilir, kokusunu duyabilir veya ağrı gibi bir hassasiyet duyabilirsiniz. Nasıl mı?

Tırnaklarda sarı-yeşil veya kahverengi renklenme,

tırnaklarda pul pul kalkma,

tırnak altında kir birikmesi,

ayaklarda kötü koku,

ayak tırnaklarında acı veya hassasiyet oluşur

Genellikle mantar, tırnağın altına girer ve burayı tutar. Tırnağa hasar veren her şey mantarın içeri girmesini kolaylaştırabilir:

Zedelenme,

el, ayak tırnağına sert bir cisimle vurulması

ayak tırnağına basılması

tırnakların çok dipten kesilmesi

ayak parmaklarını sıkıştıran dar, ucu sivri ayakkabılar gibi..

Tırnak mantar enfeksiyonu kendiliğinden iyileşmez. Hekim tarafından önerilen ilaç tedavisi ve önerilere uymak gerekir. Doktorunuz, mantar enfeksiyonunuz için ağızdan alabileceğiniz ilaç yazabilir. Ayak tırnak mantarında tedavi yaklaşık 3 ay sürer. El tırnak mantarında tedavi yaklaşık 2 aydır.
Teravihe giderken, camiye ıslak ve çıplak ayakla girmeyin. Yüksünmeyin lütfen bir temiz çorap giyin..

Fıkıh ne diyor?

Fıkhın mü’mine tavsiyesi de namazı çıplak ayakla kılmamak yönünde. Ne kırsalda, ne camide, ne evde.. Namazı, temiz mest veya çorapla ayakları örtülü olarak kılmak, çıplak ayakla kılmaktan kat kat efdaldir. Dürr-ül-muhtar’a göre hadis-i şerifte, örtülü ayakla kılmak emredildi.

Redd-ül-muhtar’da ise Resulullah Efendimiz Hazretlerinin ve Eshab-ı kiram’ın örtülü ayakla namaz kıldıkları kaydedilmektedir.

Sadece onlarda değil; Halebî, Berika, Hadika’da da namazı ayakları örtülü kılmanın sevabının çok olacağına işaret ediliyor.

Velhasıl ayaklar çıplak olarak namaza durulması mekruhtur. Savaş ve zaruret halinde botla, ayakkabıyla namaz kılınabilir. Bunlarda kir varsa, mümkün olduğunca temizlenir.

Hanefi fıkhı konuyu özetle böyle düzenlemiştir. Şafii kardeşlerimize göre ise, çıplak ayakla namaz kılmanın mahzuru yoktur.

Tabii bu ihtilaf kimsenin kafasını karıştırmamalıdır. Müctehid imamların ihtilafıdır ki, rahmet yüklüdür.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:01
  1. ıslak ayakla namaz kılmak
  2. çıplak ayakla namaz kılmak

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    allah razı olsun allaha emanet olun
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