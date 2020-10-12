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Kadın - Aile Islak saçla uyumak zararlı mı?
Kadın - Aile

Islak saçla uyumak zararlı mı?

Islak saçla uyumak hasta eder mi? | Pek çok kişi duştan sonra saçlarını yalnızca havlu ile kurutmayı tercih ediyor. Islak ve nemli saçla uyuyanların sayısı bir hayli fazla. Peki, ıslak saçla uyumak sağlık için zararlı mı? | Islak saçla uyumak baş ağrısı yapar mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:35:00 -
Islak saçla uyumak zararlı mı?

Islak saç hasta eder mi? | Çoğu kişi saçlarını yıkadıktan sonra makineyle kurutmak yerine havluyla saçların nemini almayı tercih ediyor. Ancak yatağa ıslak saçla girmek pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Peki, ıslak saçla uyuduğunuzda ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Islak saçla uyumak zararlı mı?

Saç dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak saçların ıslakken taranması gösterilir. Uzmanlar sağlıklı saçlar için asla ıslakken onları taramamanızı öneriyor. Çünkü saçlar ıslakken son derece kırılgandır. Bu sebeple ıslak saçla uyuduğunuzda saçlarınız daha çok dökülecek ve karışacaktır. Karışmış saçları taramak ise birçok saç teliyle vedalaşmanız anlamına gelir.

Saç derisi neden kaşınır?

Saçlarınız ıslak uyuduğunuzda bütün gece nemli bir yastıkla uyumak durumunda kalırsınız. Pek çok bakteri ise böylesi nemli ortamlarda çoğalır. Islak saçla uyumak bu sebeple saç derinizin tahriş olmasına, kaşınmasına yol açabilir. Bu sebeple saçlarınızı iyice kurutmadan uyumamanız önemli olacaktır.

Islak saç hasta eder mi? | Islak saç baş ağrısı yapa mı?

Islak saç vücudun gece boyu ısısını düşürüyor. Bu da baş ağrılarına sebep oluyor. Uzmanlar özellikle migren ve sinüzit sorunu yaşayanların kesinlik ıslak saçla yatağa girmemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca ıslak saç cilt sorunlarına da yol açıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi nemli ortam bakterilerin oluşmasına elverişlidir. Gece boyunca saçlarınız ensenize, yüzünüze değebilir. Bu ise cildinizde tahrişlere yol açabilir.

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