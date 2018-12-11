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Islak mendil, renkli peçete ve kağıt havlularda, ‘formaldehit’ tehdidi

Bu kadar da olmaz! Artık ıslak mendilden havluya kadar her üretime kuşku ile bakmak zorundayız. Mesela işte Uluslararası SGS İstanbul araştırma laboratuvarlarında yapılan bazı testlerin sonuçları...

11 Aralık 2018 Salı 14:27
Islak mendil, renkli peçete ve kağıt havlularda, ‘formaldehit’ tehdidi

Islak mendil numunesinin pH, formaldehit ve toksik metal kontrolü yapıldı. pH ve formaldehit değerleri yüksek çıktı.

Renkli baskılı kâğıt peçetelerde azo, pH, formaldehit, toksik ve ağır metal testleri yapıldı. Ağır metallerden biri olan bakır metali tespit edildi.

Havlu numunesinde azo, pH, formaldehit, ağır metal ve alkilfenol (SGS In House Metod) testleri yapıldı. Baskılı kısımlarda limitlerin üzerinde formaldehit tespit edildi ve pH değeri yüksek bulundu.

Formaldehit, insan sağlığı ve ekosistem için çok zararlı olan renksiz, keskin ve kötü kokulu bir kimyasal madde..

pH, suyun içerisindeki Asit ve alkalin yoğunluğunun göstergesidir.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:40
  1. ıslak mendil
  2. kağıt havlu
  3. zarar
  4. Formaldehit

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