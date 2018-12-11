Islak mendil, renkli peçete ve kağıt havlularda, ‘formaldehit’ tehdidi

Islak mendil numunesinin pH, formaldehit ve toksik metal kontrolü yapıldı. pH ve formaldehit değerleri yüksek çıktı.

Renkli baskılı kâğıt peçetelerde azo, pH, formaldehit, toksik ve ağır metal testleri yapıldı. Ağır metallerden biri olan bakır metali tespit edildi.

Havlu numunesinde azo, pH, formaldehit, ağır metal ve alkilfenol (SGS In House Metod) testleri yapıldı. Baskılı kısımlarda limitlerin üzerinde formaldehit tespit edildi ve pH değeri yüksek bulundu.

Formaldehit, insan sağlığı ve ekosistem için çok zararlı olan renksiz, keskin ve kötü kokulu bir kimyasal madde..

pH, suyun içerisindeki Asit ve alkalin yoğunluğunun göstergesidir.