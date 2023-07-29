Islak mendil kullanımı yaz döneminde yüzde 30 arttı

Sektöre özel Ar-Ge çalışmaları sayesinde geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle tüketicilerin temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılayan ıslak mendil üreticisi Sapro, yaz dönemini de gönül rahatlığıyla geçirmek isteyen tatil severlere birbirinden pratik hijyenik ürünler sunuyor.

Kişisel hijyeninizi ve ofisinizdeki ferahlık hissini ıslak mendil kullanımı ile arttırın

Özellikle yaz döneminde ıslak mendil tüketiminde büyük bir artış yaşandığını belirten Sapro Genel Müdürü Murat Gönül, “Yaz mevsiminin kendini tamimiyle hissettirdiği günleri yaşıyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte pek çok aile tatile ya da yazlıklarına gitmiş durumda olsa da nüfusun büyük çoğunluğu kısa molalar dışında yaz aylarını çalışarak geçiriyor. Ofiste, tatilde veya evimizde temizlik amacıyla sıkça kullandığımız ıslak mendiller su ve diğer temizlik ürünlerini kullanamadığımız durumlarda hızlı ve pratik çözümler sunmakta. Islak mendil yaz aylarında temizlik ürünü olmasının yanında bir serinleme malzemesi olarak da kullanılıyor. İlkbahar dönemi ile karşılaştırdığımızda yaz aylarında %30 oranında bir artış yaşandı” açıklamasında bulundu.

Bebeklere özel hijyenik mendil satışlarında da artış yaşandı

Yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte en çok karşılaşılan sorunlardan biri de bebeklerde meydana gelen isilik ve pişik. Terlemeyi azaltmak ve daha sık alt değiştirmek bebeklerin isirik ve pişikten korunması için önem arzediyor. Yaz sıcaklarında bebek bakımı sırasında terin kontrol edilmesi, terli kıyafetlerin hemen değiştirilmesi ve daha sık alt değiştirme sağlayarak bebekler için özel olarak üretilmiş temizleme mendilleri ile vücudunun silinmesi ile isirik ve pişik probleminin önüne geçilebilir.

Bebeklere özel olarak, cildin nem dengesini sağlayan mendiller ürettiklerini söyleyen Gönül, cilt ile uyumlu pH’a sahip Bebek Islak Havlu satışlarının da yaz boyunca artış yaşandığını belirtiyor.

Yaz mevsiminde en çok satılan bir diğer ürünün ise elektronik ve gözlük temizleme mendilleri olduğunun altını çizen Gönül, sözlerine şöyle devam ediyor: “Deniz kıyısında kum veya tozdan kirlenen gözlüklerin de imdadına yetişiyoruz. Mineral, organik, multicoated ve polycarbonate tüm camlar için uygun olan gözlük temizleme mendillerimizin satış oranı, bu yaz %47 oranında artış gösterdi. Gün boyu kullandığımız telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik araçların temizliği için de mükemmel bir çözüm olan bu mendiller, bu cihazlarda biriken statik elektriği absorbe ettiği için tozlanmayı da geciktirir.”



Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan firmalarından olan Sapro, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında, 100’den fazla parametreyi, alanında deneyimli ve uzman Ar-Ge kadrosu ile ISO 17025 standardına uygun şekilde analiz ederek tüketici ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmaya devam ediyor.

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