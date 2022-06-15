Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi:
Farklı bir kurabiye tarifi arayanlar sık sık 'Islak kurabiye nasıl olur?' sorusunun cevabını araştırıyor. Islak kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü nefis ıslak kurabiye tarifi
Son zamanlarda en çok tercih edilen lezzetlerden biri haline gelen ıslak kurabiyeyi evlerinizde hızlıca hazırlayabilirsiniz. İşte, ıslak kurabiye tarifi:
Kakaolu ıslak kurabiye tarifi:
Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım paket margarin
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı kakao
Şerbeti için:
- 2 çay bardağı su
- 2 çay bardağı şeker
Süslemek için:
- Hindistan cevizi
- Antep fıstığı
Islak kurabiye nasıl yapılır?
Öncelikle bir tencereye şeker ve suyu alıp karıştırın.
Şerbetin altını açın ve kaynama noktasına geldiğinde kenara alın.
Kurabiyeleri hazırlarken şerbetin soğuması gerekiyor.
Hamur malzemelerin hepsini bir yoğurma kabına alın.
Kurabiye hamurunu güzelce yoğurun.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekil verin.
Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.
Kurabiyeler yaklaşık 20-25 dakikada pişecektir.
Fırından çıkan kurabiyeleri 1-2 dakika dinlendirin.
Kurabiyeleri şerbete batırın ardından bir servis tabağına alın.
Kurabiyelerin üzerini süsledikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.