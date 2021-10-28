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Kadın - Aile Islak hamburger nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Islak hamburger nasıl yapılır?

Bol baharat ve sarmısak ihtiva eden hamburger çeşididir.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:38:00 -
Islak hamburger nasıl yapılır?

Bol baharat ve sarmısak ihtiva eden hamburger çeşididir. Şimdiden Afiyet olsun.

Malzemeler

  • Köftesi için
  • 350 g kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 4 hamburger ekmeği
  • 5 dal maydanoz
  • Tuz, karabiber
  • 2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için

  • 5 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı ketçap
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz, karabiber, zeytinyağı

Yapılışı

Köfte için olan tüm malzemeleri uygun bir yoğurma kabına alıp yoğurun. İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin ve yağsız tavada pişirin. Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blenderdan geçirip püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu ilave edip kaynatın. Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip pişen domatesli sosun içine batırıp çıkarın. İçlerine köfteleri yerleştirin. Köfteleri pişirdiğiniz tavaya iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. 

 

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