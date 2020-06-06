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Sağlık

İslahiye’de karantina kaldırıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:29:09 -
İslahiye’de karantina kaldırıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.



Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nde korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için uygulanan karantina uygulaması sona erdi. Kozdere Mahallesi’nde ikamet eden 90 yaşındaki E.K., rahatsızlanma sonrası Gaziantep merkezde bulunan özel bir hastanede anjiyo olmasının ardından evine geldi. Birkaç gün sonra korona virüs belirtileri görünmesi ile tekrar hastaneye kaldırıldı, yapılan test sonucu pozitif çıktı. Anne E.K.‘nin tedavisi devam ederken evinde kaldığı ve bakıcılığını yaptığı kızı N.L.’nin (63) de rahatsızlanması ve yapılan testin pozitif çıkması ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilk etapta 16 evde sonrasında tüm mahalleyi 11 gün süre ile karantina altına almıştı. Bu süre zarfında yeni vaka görülmemesi üzerine karantina uygulaması kaldırıldı.



Öte yandan anne E.K. tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Kızı N.L.‘nin tedavisi devam ediyor.

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