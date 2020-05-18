İslahiye’de çocuklara dergi dağıtıldı

İslahiye ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara dergi dağıttı.

İslahiye Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, öğretmen, zabıta, din görevlisi ve memurlardan oluşan 72 kişilik ekip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara dergi dağıttı. Vefa Grubu üyesi ve İmam Hatip Ahmet Özkan, "Vefa Sosyal ve Destek grubu olarak, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Çocuk derglerini de çocukların mahallerine, evlerine kadar teslim ediyoruz" diye konuştu.