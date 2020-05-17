Isla ayrılacağını duyurdu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla, geçen günlerdeki "veda" açıklamasının ardından ülkesinde bir televizyonda canlı yayına katıldı ve sarı-lacivertlilerden maaş alamadığını söyledi.



İşte Mauricio Isla'nın sözleri...



"Lig sonuna kadar buradayım"



Sezon sonuna kadar sözleşmem var, lig 20 Mart'ta sona erdi ancak koronavirüs salgını nedeniyle ligin ne zaman biteceği belli değil. Şu anda beklemedeyim, lig sonuna kadar buradayım.

"Kimse para ödemedi"



Kulüpte hiçbir yetkili, şu ana kadar bizimle para konuşmadı, bu yüzden para ödeyecekler mi, ödemeyecekler mi bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Başkan da konuşmadı, kaptan da konuşmadı. Bekleyip, yüzde 30 mu ödeyecekler, yüzde 50 mi ödeyecekler, ne yapacaklar göreceğiz. Bekliyoruz.

"Ülkemde oynamak istiyorum"

Çocukluğumdan bu yana Universidad Catolica taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum. Isla, geçtiğimiz gün verdiği röportajda ise şu sözleri kullanmıştı;

"Güney amerika güzel olur"

Yeni adresimi şöyle belirleyeceğim, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma gideceğim. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum.

Hedefi, boca junıors

Boca Juniors'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı.

"Türkiye'de endişem yok"

Türkiye'de koronavirüs önlemleri ve genel durum diğer ülkelere göre daha iyi, benim bir endişem yok. Eğer sürekli endişelenirsen, nasıl mutlu olabilirsin ki!