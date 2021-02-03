İŞKUR’dan personel alım ilanı yayınlandı. Personel alımı için başvuru şartlar nelerdir?

İŞKUR üzerinden personel alım ilanlarını araştıranlara müjdeli haber geldi. İŞKUR’un sayfasında yayınlanan personel alım ilanında Karabağlar Belediyesi, kendi bünyesinde belirli bir süre çalıştırmak üzere 1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında 62 Beden İşçisi (Genel), 11 Kamyon Şoförü ve 1 Kepçe Operatörü olmak üzere toplam 74 personel alımı yapacak. İşte tüm detaylarıyla haberimiz…

Karabağlar Belediye Başkanlığı personel alımı için genel başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 35 yaşını bitirmemiş olmak,

5. Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecili olmak

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

8. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

9. Karabağlar ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

10. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Karabağlar Belediyesi internet sayfası olan http://www.karabaglar. bel.tr/ adresinden takip edeceklerdir.

Bu duyuru bildiri vasfında olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Karabağlar Belediye Başkanlığı personel alımı için gerekli belgeler nelerdir?

1. Kimlik Fotokopisi

2. Sağlık Raporu (Sağlık Raporu İş Yeri Hekiminden Alınacaktır)

3, Öğrenim Durumunu Gösterir Belge (E-devlet üzerinden alınacak)

4. Nüfus Kayıt Örneği

5. Yerleşim Yeri Belgesi

6. Adli Sicil Kaydı

7. Askerlik Durum Belgesi

NOT: Fotokopisi ibraz edilecek belgelerin asıllarının başvuru sırasında adayların yanında bulunması gerekmektedir.

NOT: Belirli Süreli iş olup, iş süresi 5 ay 29 gündür.

NOT:COVİD-19 sebebiyle şartı tutan adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi veya E-DEVLET veya ALO 170 hattı üzerinden yapmaları gerekmektedir.