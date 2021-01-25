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Ekonomi İŞKUR'dan otizmli gençlerin üretkenliğini arttıracak proje
Ekonomi

İŞKUR'dan otizmli gençlerin üretkenliğini arttıracak proje

Bursa Çalışma ve İş Kurumu, “Otizmli gençlerin üretkenliğinin arttırılması ve işgücü piyasasına geçişlerinin desteklenmesi” projesi ile otizmli bireylere yönelik bir Avrupa Birliği projesi yürütecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:23:00 -
İŞKUR'dan otizmli gençlerin üretkenliğini arttıracak proje

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan ve 2020 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında sunulan, “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi” projesi ulusal ajans tarafından kabul edilerek Avrupa Birliği finansmanı almaya hak kazandı.

İş Kur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, "Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin daha aktif ve kapsamlı bir şekilde hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda yer alabilmelerine katkı sunmayı amaçlamaktayız. 30 ay sürecek olan projede, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik destekli istihdam modelinin geliştirilmesi kapsamında proje ortakları bir araya getirilmiştir.

  Uluslararası başarılı örneklerin ortaya konması, engelli iş koçu olarak görev yapan iş ve meslek danışmanlarının ve özel sektör iş koçlarının özellikle otizmli bireylerin istihdamında yetkinliklerinin artırılması, hem iş koçlarının hem de otizmli birey ve ailelerinin yararlanacağı bir online portal oluşturulması, dolayısıyla etkin yöntem ve metodoloji desteği alınarak başta otizmli bireyler olmak üzere engelli bireylere kapsamlı hizmet sunmak projenin başlıca çıktıları olacak" dedi.
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