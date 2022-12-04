İŞKUR’dan örnek uygulamalar

Kurum, son 20 yılda 431 bin 300 engelli iş arayanın işe yerleşmesine aracılık etti. İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 90 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Kurumca son 8 yılda 3 bin 386 engelli kişiye yaklaşık 160 milyon lira hibe verildi. Hibe almak isteyen engelliler 9 Aralık’a kadar www.iskur.gov.tr internet sitesindeki başvuru rehberi doğrultusunda e-Devlet’ten müracaatta bulunabilecek. Hibe desteğinin yanı sıra engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla İŞKUR koordinasyonunda birçok çalışma da yürütüldü. Bu çalışmalar sayesinde son 20 yılda 431 bin 300 engellinin işe yerleşmesine aracılık edildi.