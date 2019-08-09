İŞKUR’dan Didim’de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.

Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.



Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, her hafta Perşembe günü, İŞKUR İl Müdürlüğünden personel gelerek, esnaf odası bünyesinde hizmet verdiğini belirtti.

İlçede esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Erul, İŞKUR İl Müdürlüğü ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol gereği iş veren ile iş arayanların bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

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