0553 313 94 23

İŞKUR’dan Didim’de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti

Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:37
İŞKUR’dan Didim’de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti

Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.



Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, her hafta Perşembe günü, İŞKUR İl Müdürlüğünden personel gelerek, esnaf odası bünyesinde hizmet verdiğini belirtti.


İlçede esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Erul, İŞKUR İl Müdürlüğü ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol gereği iş veren ile iş arayanların bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:37
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi başladı
    1. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    2. TCMB'den repo ihalesi
    3. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    4. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    5. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    6. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    7. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    8. Kurban eti nasıl saklamalı
    9. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    10. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    11. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
    12. En çok ihracat alüminyumda
    13. Kütahya İl Müdürlerinden Müdür..
    14. Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman:..
    15. (Özel) Bayramlarda köpek otellerinde..
    16. Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor
    17. Milletvekili Erenler ve İl Başkanı..
    18. Mevsimlik tarım işçileri insanca..
    19. Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik..
    20. Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
    21. Gaziantep’te araçtan 6 kilo 700 gram..
    22. Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı
    23. Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç..
    24. Bu yolları kullanacaklar Ankaralılar..
    25. Satın alma sahiplen
    26. Baro Başkanlığı’ndan Rektör Uysal’a..
    27. Tüp açma ameliyatı ile çocuk hasreti..
    28. Aksaray polisi Kurban Bayramı’nda..
    29. Başkan Kadir Bozkurt’tan Kurban..
    30. Şahinbey polisi, hırsızlara göz..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama