İŞKUR’dan çok sayıda paketleme personeli alımı İŞKUR personel alımına nasıl başvurulur?

İŞKUR üzerinden paketleme işçisi olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden paketleme işçisi olarak çalışmak isteyenler için başvurular başladı. Yurt genelinden toplamda 322 paketleme işçisinin alınacağı bildirildi. İşte paketleme işçisi ilgili haberimizin detayları…

Başvuru için genel şartlar nelerdir?

İŞKUR üzerinden yayımlanan paketleme işçisi personel alımında adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

En az İlköğretim, lise ve ön lisans mezunu olmak (her ilanda eğitim şartı farklıdır),

T.C vatandaşı olmak,

18 Yaşını doldurmuş 50 yaşını aşmamış,

Yüz kızartıcı suçu ve 6 ayı geçen adli cezası bulunmamak (hükümlü alımı yapılan ilanlar hariç),

İşini engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmama,

İŞKUR’a kayıtlı olmak.

İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvuru yapılacak?

Başvuruda bulunak isteyenler için personel alımlarının İŞKUR üzerinden online olarak yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını sebebiyle online olarak başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olarak üye olması ve ilanlara başvuruda bulunması gerektiği ifade edildi.

İŞKUR üzerinden 322 paketleme işçisinin alınacağı iş ilanlarının detaylarını esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893 sitesinden öğrenebilirsiniz.