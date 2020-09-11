İŞKUR’a kayıt nasıl yapabilirim? İŞKUR iş ilanları

İŞKUR'a size en yakın hizmet marketleri, il müdürlükleri ya da www.iskur.gov.tr internet sitesinde yer an İŞKUR internet şubesi üzerinden kayıt olabilirsiniz. İŞKUR internet sitesine giriş yaptıktan sonra iş arayan kayıt olmak için İŞKUR İş arayan başlığı altında üye ol alanına, işveren üye kayıt olmak için ise işveren başlığı altında üye ol alanına tıklandığınızda gelen ekrana gerekli bilgilerin doldurulması sonucuna İŞKUR kayıt yapılmış olunur.

İŞKUR üzerinden kamu ilanları nasıl başvuru yapılır?

Öncelikle İŞKUR internet sitesine giriş yapıyoruz. İŞKUR giriş için tıklayınız. sitenin sağ tarafında yer alan e şube kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda yeni bir sayfa açıldı. Bu açılan sayfanın sol kısmında yer alan İş arayan başlığı altındaki giriş kısmına tıklıyoru.

Burada istiyorsanız ve buluyorsanız. İŞKUR şifrenizde isterseniz de e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Her ikisi de aynı ekranı açacaktır. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilk olarak karşımıza kaydınızın pasif olduğu bilgisi geldi.

Bunu sayfanın en üstündeki özgeçmiş kısmına tıklayarak aktife alacağız. Gelen ekranda gördüğünüz üzere pasif yazıyordu bunu aktif şeklinde değiştirip kaydettik. Artık kaydımız aktif.

Şimdi sol taraftaki menüleri kullanarak işlemlerinize devam ediyoruz. Önce ve en önemlisi iletişim bilgileri kısmı buraya tıklayarak cep telefonu ve adres bilgilerimizi mutlaka güncelliyor ve alt kısımdan kaydet butonuna basıyoruz. Şimdi sırada öğrenim bilgileri kısmı var. Sol menüden öğrenim bilgilerine tıklayarak gelen ekranda okul bilgilerimizi girip aşağıdaki ekle butonuna basıyoruz. Kendi okul bilgilerinizde hata varsa doğru bilgileri girerek istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi sol taraftan meslek bilgileri menüsüne tıklayarak profilimize meslek ekleyelim bu ekran açıldığında karşımıza ilk olarak biz de daha önceden ekli olan meslekler geldi.

Şimdi ben bu mesleklerin arasına talepte istenen temizlik görevlisi mesleğini ekliyorum. Gördüğünüz üzere temizlik yazdım ve meslekler otomatik olarak geldi. Temizlik görevlisini bularak işaretledim aşağıdan ekle butonuna basarak kendime bu mesleği ekledim. Şimdilik sol taraftaki diğer menülerde işlem yapmama gerek yok.

Şimdiye kadarki yaptıklarımızı ilana başvuru yapmak için yeterli sıra ilanına başvurmaya geldi. Sol üst kısımdaki İŞKUR logosuna tıklayarak ana sayfaya dönelim ikinci sırada yer alan iş ilanları kısmına tıklayarak sayfayı açıyoruz. Açılan sayfada bu ilan için yapacağınız iki şey var. İlk olarak başvuru yapacağınız ili seçmek ardından işyeri türünü kamu olarak işaretlemek. Şimdi sağ alt kısımdan Arat butonu ile ilanların listelenmesini sağlıyoruz.

Gördüğünüz gibi ilanlar listelendi şimdi sol kısımda ilanın üstüne tıklayarak açılan sayfada yer alan açıklamaları dikkatli şekilde okuyoruz. Bu ekran çok önemli çünkü bu ekranda ilan hakkında çalışma adresi varsa kura bilgileri, eğitim durumu, yaş şartı gibi her türlü bilgi detaylı olarak yer alır ilanı inceledik ve ilanda istenilen şartları taşıdığımızı gördük. Şimdi sol alt kısımdan şartları taşıdığımızı kabul ettiğimiz kutucuğu işaretleyin alt taraftaki başvur butonuna basıyoruz. Eğer şartları taşımadığınız bir ilana başvuruyorsanız karşınıza kırmızı bir ekran açılır ve ilgili açıklamayı görürsünüz. Eğer kaydınız ile ilgili herhangi bir sorun yoksa başvuru tamamlanır ve karşınıza açıklamalar koulu bir ekran açılır. Başvuruyu sorunsuz şekilde yaptık. Şimdi kontrol edelim yine sol kısımdan İŞKUR logosuna tıklayıp Ana sayfaya dönüyoruz. Bu ekranda 4. sırada yer alan iş başvurularım kısmına tıklıyoruz. Alt kısımda yapmış olduğumuz başvuru görüntülendi burada başvuru belgemizi görebiliriz bu ekran çok önemli. çünkü başvurduğunu ilanın süresi bitip sonuçlar açıklandığında nihai liste yine bu ekranda yer alacak yani başvuru sonucunuzu bu ekrandan kontrol edeceksiniz. Tüm işlemlerimiz bu kadar. Eğer sitemizden başvuruyu yap ama duysanız ALO 170 Çağrı merkezimizi arayarak yardım alabilirsiniz.