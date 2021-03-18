İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvuru şartları 2021

İŞKUR üniversite öğrencilerine akademik programları için suanacağı iş imkanı fırsatı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Akademik Çalışma Programı ile üniversite öğrencilerine destek sağlayacak. Peki, İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvurusu ne zaman nasıl yapılacak?

İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvurusu tarihleri

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;

"Üniversite öğrenimine devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Akademik Çalışma Programına öğrenciler 15 Mart 2021 - 14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilirler. Akademik Çalışma Programı ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İŞKUR'dan üniversite öğrencileri ne kadar alacak?

Akademik Çalışma Programı ile ilgili başvuru şartları, programın kapsamındaki çalışma alanları, değerlendirme kriterleri ve diğer ayrıntılar, ilgili internet adresinde yayınlanan başvuru rehberinde ayrıntılı olarak belirtildiğini dile getirelerek şunlar kaydedildi:

“ Başvurular akademi.iskur.gov.tr adresinden sistem üzerinden alınacaktır. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru rehberini ve Akademik Çalışma Programı Yazım Kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri oldukça önem arz etmektedir. Değerlendirme sonucunda, çalışmaları desteğe uygun görülen lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL destek verilecektir.”