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İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı çerçevesinde personel alımı devam ediyor. Okulların açıklamıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR üzerinden çevre Temizliği, MEB Çevre düzenlemesi, İŞKUR MEB güvenlik personeli ile bakım onarım ve temizlik pozisyonlarında görevlendirilmek üzere alım yapıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:23
İŞKUR TYP personel alımı devam ediyor! Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR güncel iş ilanları son dakika başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı çerçevesinde personel alımı devam ediyor. Okulların açıklamıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR üzerinden çevre Temizliği, MEB Çevre düzenlemesi, İŞKUR MEB güvenlik personeli ile bakım onarım ve temizlik pozisyonlarında görevlendirilmek üzere alım yapıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi nitelikler aranacak.

İŞKUR TYP MEB başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı TYP İŞKUR iş ilanlarına başvuruların nasıl yapıldığı araştırılıyor. İŞKUR MEB TYP iş ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar başvurularna ilanların yayımlanması ile birlikte başladılar. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden yapacak.

İŞKUR MEB ilanları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:23
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