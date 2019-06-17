İŞKUR TYP alımları Sağlık bakanlığı, diyanet, orman işleri müdürlüğü, kaymakamlık İŞKUR TYP başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Iğdır’da Sağlık bakanlığı, Diyanet (müftülüklerde) Orman İşleri Müdürlüğü, kaymakamlıklarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları. 204 TYP personel alımı iş ilanları. İŞKUR TYP işçi alımı ilanları başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Iğdır’da Sağlık bakanlığı, Diyanet (müftülüklerde) Orman İşleri Müdürlüğü, kaymakamlıklarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları. 204 TYP personel alımı iş ilanları. İŞKUR TYP işçi alımı ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP personel alımı iş ilanı yayınladı.İŞKUR TYP ile binlerce kişi yeni alımları sayesinde iş sahibi oluyor. Başvurular İŞKUR üzerinden ve i ve ilçe İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta. İŞKUR TYP başvuru şartları neler? İşkur’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç) https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282009 IĞDIR İL MÜFTÜLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282010 IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282011 İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282012 TUZLUCA KAYMAKAMLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282013 İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TYP KAPSAMINDA ÇEVRE TEMİZLİĞ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282108 IĞDIR GENÇLİK VE SPRO İL MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282109 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282110 İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282111 KARAKOYUNLU ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282112 ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282113 IĞDIR ORGANİZE SANAYBÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL HEYE https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282114 IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282115 T.C. IĞDIR VALİLİĞİİL DEFTERDARLIĞIPERSONEL MÜDÜRLÜĞ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282116 IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282117

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