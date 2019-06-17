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İŞKUR TYP alımları Sağlık bakanlığı, diyanet, orman işleri müdürlüğü, kaymakamlık İŞKUR TYP başvuruları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Iğdır’da Sağlık bakanlığı, Diyanet (müftülüklerde) Orman İşleri Müdürlüğü, kaymakamlıklarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları. 204 TYP personel alımı iş ilanları. İŞKUR TYP işçi alımı ilanları başvuru şartları neler?

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
İŞKUR TYP alımları Sağlık bakanlığı, diyanet, orman işleri müdürlüğü, kaymakamlık İŞKUR TYP başvuruları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Iğdır’da Sağlık bakanlığı, Diyanet (müftülüklerde) Orman İşleri Müdürlüğü, kaymakamlıklarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları. 204 TYP personel alımı iş ilanları. İŞKUR TYP işçi alımı ilanları başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP personel alımı iş ilanı yayınladı.İŞKUR TYP ile binlerce kişi yeni alımları sayesinde iş sahibi oluyor. Başvurular İŞKUR üzerinden ve i ve ilçe İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta. 

İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282009

IĞDIR İL MÜFTÜLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282010

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282011

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282012

TUZLUCA KAYMAKAMLIĞI

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282013

İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TYP KAPSAMINDA ÇEVRE TEMİZLİĞ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282108

IĞDIR GENÇLİK VE SPRO İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282109

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282110

İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282111

KARAKOYUNLU ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282112

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282113

IĞDIR ORGANİZE SANAYBÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL HEYE

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282114

IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282115

T.C. IĞDIR VALİLİĞİİL DEFTERDARLIĞIPERSONEL MÜDÜRLÜĞ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282116

IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282117

 

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
  1. Iğdır
  2. İŞKUR TYP başvuru şartları neler?
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