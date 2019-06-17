İŞKUR TYP alımları Sağlık bakanlığı, diyanet, orman işleri müdürlüğü, kaymakamlık İŞKUR TYP başvuruları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Iğdır’da Sağlık bakanlığı, Diyanet (müftülüklerde) Orman İşleri Müdürlüğü, kaymakamlıklarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları. 204 TYP personel alımı iş ilanları. İŞKUR TYP işçi alımı ilanları başvuru şartları neler?17 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Iğdır’da Sağlık bakanlığı, Diyanet (müftülüklerde) Orman İşleri Müdürlüğü, kaymakamlıklarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları. 204 TYP personel alımı iş ilanları. İŞKUR TYP işçi alımı ilanları başvuru şartları neler?
İŞKUR TYP personel alımı iş ilanı yayınladı.İŞKUR TYP ile binlerce kişi yeni alımları sayesinde iş sahibi oluyor. Başvurular İŞKUR üzerinden ve i ve ilçe İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta.
İŞKUR TYP başvuru şartları neler?
İşkur’a kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282009
IĞDIR İL MÜFTÜLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282010
IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282011
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282012
TUZLUCA KAYMAKAMLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282013
İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TYP KAPSAMINDA ÇEVRE TEMİZLİĞ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282108
IĞDIR GENÇLİK VE SPRO İL MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282109
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282110
İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282111
KARAKOYUNLU ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282112
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282113
IĞDIR ORGANİZE SANAYBÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL HEYE
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282114
IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282115
T.C. IĞDIR VALİLİĞİİL DEFTERDARLIĞIPERSONEL MÜDÜRLÜĞ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282116
IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282117
YORUM YAZ