İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) başvurusu nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları merak edilen konular arasında. Peki İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları merak edilen konular arasında. Peki İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) başvurusu nasıl yapılır? TYP nedir? Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ TYP başvuru şartı neler? Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

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